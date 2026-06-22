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Građani koji kupuju proizvode preko popularnih internet platformi kao što su Temu, Shein i AliExpress uskoro bi mogli da se suoče sa dodatnim troškovima. Evropska unija je odlučila da od 1. jula 2026. godine ukine dosadašnje oslobađanje od carine za pošiljke čija vrednost ne prelazi 150 evra i uvede privremenu fiksnu carinsku dažbinu od tri evra za robu koja stiže iz zemalja van EU. Iako Srbija nije članica Evropske unije, stručnjaci smatraju da bi ove promene mogle imati posredan uticaj i na domaće potrošače.

U nastavku pogledajte koje novine donose ova pravila i na koji način bi mogla da utiču na pakete koji stižu sa Temua, Sheina i AliExpressa.

Tri evra dažbine za svaku kategoriju proizvoda

Prema novim pravilima, carinska dažbina od tri evra naplaćivaće se za svaku različitu kategoriju robe koja se nalazi u pošiljci. To znači da će kupci koji naruče više proizvoda iste vrste, poput nekoliko majica, platiti samo jednu dažbinu od tri evra.

Međutim, ukoliko se u jednom paketu nalaze proizvodi iz različitih kategorija, na primer odeća, futrola za mobilni telefon i nakit, svaka kategorija biće posebno obračunata. Na taj način ukupan trošak narudžbine može značajno porasti.

Foto: Shutterstock

Pored toga, razmatra se i uvođenje dodatne naknade za obradu pošiljki u iznosu od oko dva evra po paketu, koja bi mogla da bude na snazi do novembra 2026. godine.

Da li će nove dažbine uticati na kupce u Srbiji

Nova pravila primenjuju se isključivo na robu koja ulazi na teritoriju Evropske unije, pa za građane Srbije i dalje ostaju na snazi domaći carinski i poreski propisi koji se odnose na pošiljke iz inostranstva.

Ipak, to ne znači da domaći kupci neće osetiti posledice. Deo robe namenjene Srbiji prolazi kroz distributivne centre u državama Evropske unije, pa bi povećani logistički troškovi mogli da utiču na cenu dostave i isporuke paketa ka našem tržištu.

Iz Pošte Srbije su ranije navelii da će ova odluka imati negativan uticaj na obim komercijalnih pošiljaka, pogotovo onih sa artiklima niže vrednosti. Pored toga, ističu da svakodnevno prate oscilacije u cenama avionskog goriva, što u zavisnosti od avio-kompanija može uticati na nivelaciju cena poštanskih usluga u budućnosti.

Razlozi za uvođenje novih pravila

Tokom 2024. godine na tržište Evropske unije stiglo je čak 4,6 milijardi malih paketa. Statistika pokazuje da svakog dana u Evropu ulazi približno 12 miliona pošiljki, pri čemu oko 91 odsto njih dolazi iz Kine.

Shein aplikacija Foto: Shutterstock

Evropske institucije navode da je cilj novih mera zaštita domaćih trgovaca od nelojalne konkurencije, ali i pojačana kontrola proizvoda koji se prodaju putem internet platformi. Evropska komisija upozorava da veliki broj jeftinih proizvoda, naročito kozmetika, sitni elektronski uređaji i dečje igračke, ne ispunjavaju bezbednosne standarde koji važe u Evropskoj uniji.

Šta se dešava ako ne preuzmete pošiljku

Nova pravila mogla bi da donesu dodatni finansijski teret i u slučaju vraćanja robe. Iako će kupci i dalje imati mogućnost da vrate proizvode kojima nisu zadovoljni ili da odbiju preuzimanje pošiljke, novac koji je plaćen za carinu i dažbine najverovatnije neće moći da bude vraćen.

Kao i do sada, troškove uništavanja pošiljaka koje ostanu nepreuzete snosiće država.

Lakše otkazivanje internet kupovine

Pored novih carinskih pravila, od juna stupaju na snagu i dodatne mere zaštite potrošača. Internet prodavnice biće u obavezi da uvedu posebno "dugme za raskid ugovora", koje će kupcima omogućiti da narudžbinu otkažu jednostavno i brzo, jednim klikom, na isti način na koji su je i zaključili.