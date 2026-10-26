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Evropska komisija prihvatila je plan kineske platforme za internet trgovinu Temu za usklađivanje sa Zakonom o digitalnim uslugama (DSA) i suzbijanje dostupnosti nelegalnih proizvoda na internetu.

Plan obuhvata pet mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u poštovanju propisa, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Pet mera za suzbijanje nelegalnih proizvoda

Temu će sprovesti procenu rizika specifičnu za svoju platformu i koristiti pouzdane pokazatelje za ocenu efikasnosti mera kojima se smanjuje rizik od širenja nelegalnog sadržaja.

Kineska kompanija će proceniti ograničenja svojih sistema za moderaciju sadržaja i analizirati da li algoritmi za preporučivanje proizvoda mogu da doprinesu širenju ponuda nelegalne robe.

Temu, onlajn kupovina Foto: Shutterstock

Takođe će ispitati uticaj namernih manipulacija i veštačkog povećavanja vidljivosti takvih proizvoda, uključujući slučajeve u kojima prodavci zloupotrebljavaju funkcije platforme kako bi širili potencijalno nelegalne ponude, navodi se na veb-stranici Evropske komisije.

Rok za procenu rizika do novembra 2026.

Temu ima četiri meseca da sprovede privremenu procenu rizika koja će obuhvatiti šestomesečni period, zaključno sa 30. novembrom 2026. godine, kako bi se osiguralo sprovođenje mera iz akcionog plana.

Evropska komisija navela je da je ovaj plan još jedan primer načina na koji Zakon o digitalnim uslugama doprinosi zaštiti potrošača na internetu i ograničavanju širenja nelegalnih proizvoda u Evropi.