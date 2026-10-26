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Licenca za rad Naftne industrije Srbije (NIS) ističe 30. oktobra, ali stručnjak za energetiku Željko Marković očekuje da će američki OFAK produžiti licencu za rad srpskoj naftnoj kompaniji.

Na rešavanje pitanja NIS-a, prema njegovoj oceni, mogao bi povoljno da utiče nastavak dijaloga Vašingtona i Moskve.

- Ja očekujem da će i sada NIS dobiti ovo produženje - kazao je Marković za RTS.

On je upozorio da bi, u slučaju nepovoljne odluke, Rafinerija nafte u Pančevu najpre koristila postojeće rezerve sirove nafte, a potom bi moglo da dođe do obustavljanja rafinerijskih kapaciteta. Snabdevanje tržišta nastavilo bi se korišćenjem zaliha gotovih derivata i uvozom.

- I te sve rezerve mogu da obezbede neko nesmetano snabdevanje dva-tri meseca sigurno - rekao je Marković.

Ipak, ukoliko se problem ne reši ni posle tog perioda, postoji rizik od nestašica zbog prestanka domaće prerade nafte. Država bi zato morala da preduzme dodatne mere, mada Marković ne očekuje dugotrajan prekid snabdevanja.

Produženje licence moglo bi da omogući nastavak pregovora o vlasničkoj strukturi NIS-a. Prethodnih nedelja pojavile su se informacije o razgovorima mađarskog MOL-a s ruskim akcionarima, Gaspromnjeftom i Gaspromom. Marković podseća da su za eventualni dogovor potrebna odobrenja nadležnih institucija.

- OFAK ipak to mora da preseče - rekao je on, uz ocenu da ostaje otvoreno da li će licenca biti produžena za još mesec dana ili na duži period.

Govoreći o snabdevanju električnom energijom, Marković je naveo da ne očekuje nestašice tokom zime, ali je upozorio na visoke troškove uvoza. Zbog suše je smanjena proizvodnja hidroelektrana, a u oktobru je, prema njegovim rečima, "preko 25 odsto električne energije namenjene potrošnji došlo iz uvoza".

Dodatni pritisak predstavljaju visoke cene struje na evropskim berzama i skup prirodni gas, koji se koristi za proizvodnju električne energije u periodima najveće potrošnje.