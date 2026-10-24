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Dozvola ističe 30. oktobra: NIS uputio zahtev OFAC za novu operativnu licencu
- NIS je Ministarstvu finansija SAD podneo novi zahtev za posebnu licencu kako bi nastavio nesmetano poslovanje i posle 30. oktobra.
- U zahtevu se ističe da je NIS važan za kontinuitet snabdevanja domaćeg tržišta i energetsku stabilnost Srbije.
- Kompanija je zahvalila domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se omogući njen rad.
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Kompanija NIS podnela je Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nastavak nesmetanog obavljanja operativnih aktivnosti kompanije i posle isteka važeće operativne licence 30. oktobra.
U zahtevu se naglašava značaj kompanije NIS za obezbeđivanje kontinuiteta u snabdevanju domaćeg tržišta, kao i da je redovan rad Rafinerije nafte Pančevo od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Republike Srbije, saopštio je NIS.
Takođe, NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim insitucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje.
Biznis Kurir/Tanjug
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