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Srbija nastavlja da ulaže u energetsku sigurnost, a jedan od važnih projekata je gasovod Srbija–Severna Makedonija, vredan 153 miliona evra, kapaciteta 1,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Vrednost ovog gasovoda nije samo u dodatnim kapacitetima već i u tome što Srbija nije vezana samo za jedan pravac snabdevanja, što omogućava da brže reaguje na poremećaje na tržištu, tehničke probleme ili promene uslova snabdevanja.

Uskoro bi trebalo da bude formalizovana promena vlasništva NIS-a.Ugovor između ruskih vlasnika i mađarskog MOL-a će biti potpisan , ali se čeka saglasnost komisije za zaštitu konkurencije u Srbiji i Bosni i Hercegovini za završetak transakcije.

1/4 Vidi galeriju Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sa članovima Odbora direktora NIS-a razgovarala o poslovanju kompanije. Foto: EMIJO

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su detaljnije pričali o ulaganjima Srbije u energetsku stabilnost bili su Toplica Spasojević, ekonomista i Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije.

Strateška perspektiva Srbije

Stanić je izneo stav da je za Srbiju najbolja opcija da se za NIS pronađe strateški partner kako bi, eventualno do kraja ove godine, došlo do sporazuma koji bi bio povoljan za Naftnu industriju Srbije:

- Definitivno bi za Srbiju najbolja opcija bila da se za NIS pronađe strateški partner, odnosno da se dođe do konačnog sporazuma MOL-a i Gazproma kako bi NIS mogao da funkcioniše bez pretnji bilo kakvih sankcija. Zbog cele situacije odnosa Rusije i Amerike, ali i Srbije i Amerike, očekujemo da ne dođe u pitanje produženje operativne licence, ali ni licence koja se odnosi na pregovore kako bi smo mogli do kraja ove godine da završimo transakciju, ne samo između Gazproma i MOL-a, već i ono što je dogovoreno između MOL-a i Vlade Srbije da se poveća učešće Srbije u NIS-u. Međutim, kako sada stvari stoje, mi nemamo jasnih signala da se približavamo konačnom zaključenju sporazuma Gazproma i MOL-a - započeo je Stanić.

Spasojević je, između ostalog, istakao da Srbija pokušava da se popne na 35% vlasništva u NIS-u kako bi imala značajniji udeo bez obzira na to ko će da bude budući vlasnik.

04:24 Spasojević o energetskoj sigurnosti Srbije: Ruski gas je najjeftiniji, Evropa ga plaća i do triput više od nas Izvor: Kurir televizija

- Mi smo pre dvadesetak godina izgubili energetski suverenitet kada smo prodali NIS. Naša vlada sada pokušava da se sa 30% vlasništva popne na 35 odsto, odnosno da ima značajniji udeo bez obzira ko bude budući vlasnik. Ovo što se sada dešava oko MOL-a, nemamo izvesnost da li i kada će da se desi transakcija. Postoje dva elementa zbog čega se to ne dešava. Prvi je to što je ruska strana obnovila odnose sa Amerikom, u nekoj strateškoj podeli u svetu i energetskog uticaja, pretpostavljamo da se Rusija nada, povodom ovih dogovora, da će ih možda privoleti da dobiju dozvolu da ostanu u Srbiji. Drugi ugao jeste to što je i američka strana shvatila značaj energetike i ona pokušava da kroz kupovinu i instaliranje infrastrukture svuda gde mogu ojačaju svoj uticaj - rekao je Spasojević, pa se dotakao gasnog umrežavanja Srbije:

- Razvija se to dobro, ali je i dalje ruski gas najjeftiniji, on je u ovom momentu oko 318 evra za 1.000 metara kubnih, dok ga Evropa plaća dva ili tri puta više. Ova interkonekcija će nam omogućiti da u kritičnim situacijama poput rata u Ukrajini možemo da se oslonimo i na neke druge opcije.

Stanić se otkrio koliko je opasno govoriti o prodaji kada su politički pritisci ogromni.

- Jako je loše jer kompanija koja se prodaje nema realnu vrednost, odnosno nema vrednost koju bi imala da nije došlo do pritisaka. Posebno kada uzmemo u obzir da nas pritiska najsnažnija država i njene institucije. Međutim, treba imati u vidu da se situacija oko NIS-a stabilizovala time što je obezbeđno produženje licence, koju produžavamo maltene dve godine - ističe Stanić.

Spasojević je rekao da bi Srbija trebalo da održi odnose sa supersilama

- Srbija mora da održi dobre odnose sa supersilama, ne smemo da zauzimamo stranu i da vešto balansiramo, a to ostavljam našoj diplomatiji. Ono što ministarstvo može jeste građenje ovakvih interkonekcija. Ne možemo u potpunosti da se oslonimo na naše količine gasa i nafte, već na uvoz - rekao je Spasojević.

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Kurir.rs

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