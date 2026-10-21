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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović posetila je danas Vranjsku Banju, gde su na trasu budućeg gasovoda Srbija-Severna Makedonija stigle prve cevi i počelo njihovo zavarivanje.

„Ispred smo Severne Makedonije po pripremljenosti za izgradnju, jer se najduže čeka na isporuke cevi, i do devet meseci, a to može biti i duže. Deo cevi za prvih 20 kilometara gasovoda je stigao i potrebno je da se ubrza eksproprijacija na trasi kojom će gasovod prolaziti“, rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, ukupna dužina gasovoda na teritoriji Srbije biće 147 kilometara, a trasa ide od Orljana, preko Leskovca i Vranja, do granice sa Severnom Makedonijom. U izgradnju ovog gasovoda, sa svim objektima koje uključuje, kako je navela, biće uloženo ukupno 153 miliona evra, a njegov kapacitet biće 1,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

„Ovaj gasovod povezuje nas sa novim pravcima koji su važni za energetsku budućnost regiona, gde mi želimo da se pozicioniramo kao važno gasno čvorište i nezaobilazna tranzitna zemlja. Ovim gasovodom gas može preko Severne Makedonije stići do Srbije, a zatim potencijalno i dalje, prema tržištima centralne Evrope“, rekla je ministarka.

Naglasila je da vrednost ovog gasovoda nije samo u dodatnim kapacitetima već i u tome što više nismo vezani samo za jedan pravac snabdevanja, što omogućava da brže reagujemo na poremećaje na tržištu, tehničke probleme ili promene uslova snabdevanja.

Dubravka Đedović Handanović gasovod Foto: Nenad Kostić

„To ne znači da se odričemo ruskog gasa, naprotiv, on je za nas najpovoljniji, ali je važno da budemo bezbedniji u slučaju geopolitičkih poremećaja, da imamo mogućnost snabdevanja iz više pravaca“, rekla je ministarka i dodala da je nova interkonekcija važna i za dalji razvoj distributivne gasovodne mreže južne i jugoistočne Srbije.

Nova gasna interkonekcija planirana je za završetak tokom 2028. godine, kako na teritoriji Srbije, tako i na teritoriji Severne Makedonije. Sa izvorima gasa koji stižu do Grčke, novi gasovod biće povezan posredstvom gasne interkonekcije Severna Makedonija-Grčka, koja je u izgradnji i biće završena u 2027. godini.

Dubravka Đedović Handanović gasovod Foto: Nenad Kostić

Đedović Handanović održala je i sastanak sa gradonačelnikom Vranja, predsednikom opštine Bujanovac, predstavnicima opštine Preševo i izvođačima radova, sa kojima je razgovarala o eksproprijaciji, rokovima i daljem toku radova na projektu gasne interkonekcije Srbija-Severna Makedonija.

Ministarka je tokom dana posetila i Vranje, gde je obišla vrtić „Naše dete“, u kojem su nedavno završeni radovi na unapređenju energetske efikasnosti, u koje su Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Vranje zajedno uložili 30,8 miliona dinara.

Dubravka Đedović Handanović gasovod Foto: Nenad Kostić

„U prethodnih šest godina Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Vranje zajedno su izdvojili više od 202 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti. Energetski su sanirani vrtići „Pčelica“ i „Boško Buha“, kao i Osnovna škola „Vuk Karadžić“, a na osnovu ovogodišnjeg javnog poziva biće sprovedena energetska sanacija i vrtića „Neven“. Takođe, ove godine subvencije za sprovođenje mera energetske efikasnosti dobila su 52 domaćinstva, dok su od početka realizacije programa, 2021. godine, do danas obezbeđena sredstva za energetsku sanaciju ukupno 354 domaćinstva u Vranju“, rekla je Đedović Handanović.