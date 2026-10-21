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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je Srbija energetski stabilna zemlja i istakla da država planira između 14 i 15 milijardi evra ulaganja u taj sektor do 2035. godine.

Đedović Handanović je rekla, gostujući u emisiji Uranak na TV K1, da ono što je urađeno u poslednje četiri godine u Srbiji u sektoru energetike, nije urađeno u prethodnih 30 godina.

- Od gasnih interkonekcija koje smo završili, do novih proizvodnih kapaciteta Elektroprivrede Srbije, uključujući i obnovljive izvore energije i baznu energiju, do bolje prenosne mreže, povećanih prekograničnih kapaciteta, završenih skladišta derivata nafte koji su bombardovani 1999. Nisu se ranije nikad obnovili, a na tome će imati još mnogo toga da se radi - kazala je ona.

Naglasila je i da je Srbija danas energetski bezbednija zemlja nego što je bila pre 20 godina.

Na pitanje kako se u državnoj kasi napravi prostora za subvencije za građane u sektoru energetike, kazala je da se prostor pravi "kada imate stabilne finansije koje mogu da izdrže".

Kazala je i da subvencije za energetski ugroženog kupca nisu "predizborna kampanja", već se takav vid podrške realizovao i ranijih godina.

Navela je i da socijalno ugroženi penzioneri ne moraju da se prijave za olakšice.

- Radili smo i 2023. i 2024. godine. To je jedan kontinuirani proces gde najugroženijim penzionerima tokom zimske sezone država daje subvencije od 1.000 dinara mesečno, na računu za električnu energiju. Ukoliko imaju brojilo na svoje ime, ne moraju čak ni da se prijave, ne moraju da idu ni na kakav šalter, automatski dobijaju to pravo. To su subvencije za socijalno ugrožene građane, od nekih četiri milijarde dinara na godišnjem nivou, gde oko 190.000 ljudi prima olakšice ili za toplotnu ili za električnu energiju, zavisi za šta se opredele, a mogu to pravo da ostvare kroz zakonski regulisan okvir - rekla je Đedović Handanović.

Na pitanje da li smatra da mlađe generacije manje vode računa o potrošnji električne energije, kazala je da su oni jedna "potrošačka generacija".

- Oni su jedna potrošačka generacija i troše sve u velikoj meri. A s druge strane, pričaju o ekologiji. Pa kako pričate o ekologiji ako uvek hoćete novi telefon koji izađe? To utiče na ekologiju. Ako ne gasite svetlo, to utiče na ekologiju, morate više da proizvedete - kazala je Đedović Handanović i dodala da su starije generacije odgovornije.

Na pitanje koliki je minus u budžetu Srbije zbog smanjenja akciza na gorivo, rekla je da je minus "poprilično značajan" i da na njega utiču i druge mere koje su uvede zbog energetske bezbednosti.

- U smislu smanjenja akciza, u smislu nepodizanja cena energenata, ne onolikim tempom i merom kolike one rastu na tržištu energenata - kazala je ona.