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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović uručila je danas u Valjevu, sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, ugovore građanima koji su dobili subvencije za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova, istakavši da su Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Valjevo u prethodnih nekoliko godina opredelili ukupno 327,9 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava, škola i sportskih objekata.

„U Valjevu smo danas uručili 37 ugovora socijalno ranjivim građanima koji su dobili najveći iznos subvencije za mere energetske efikasnosti u iznosu do 90 odsto vrednosti energetske sanacije njihovih domova. Pored njih, još 153 građana je na ovogodišnjem javnom pozivu dobilo je subvencije do 50 odsto vrednosti investicije za pojedinačne mere, odnosno do 65 odsto ukoliko su se opredelili za pakete mera. To je značajna podrška države, posebno za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, koji će uz mala ulaganja dugoročno smanjiti sebi račune za električnu i toplotnu energiju“, rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je navela da je u prethodnom periodu 851 domaćinstvo u Valjevu dobilo subvencije za mere energetske efikasnosti, odnosno oko 3.400 građana, dok su značajna sredstva uložena i u energetsku sanaciju objekata od javnog značaja.

„Do kraja godine očekujemo završetak radova na energetskoj sanaciji Muzičke škole „Živorad Grbić”, Sportskog centra „Petnica” i Sportske hale „Valis”. Ovim ulaganjima stvaramo bolje uslove za učenje i rad đaka i nastavnika, unapređujemo sportsku infrastrukturu i smanjujemo troškove za energiju. Posebno je značajno ulaganje u sportsko-rekreativni kompleks „Petnica”, koji tokom jedne sezone poseti između 80.000 i 100.000 ljudi, a koji će po završetku radova imati kvalitetnije uslove za boravak i rekreaciju“, istakla je ministarka.

Ona je podsetila da se u gasifikaciju Valjeva ulaže 115 miliona evra i da je deo izgradnje distributivne gasne mreže već završen.

„Toplana u Valjevu je već prešla na gas, čime je znatno smanjen njen uticaj na životnu sredinu. Gasifikacija se nastavlja, a priključenje gradskih i seoskih naselja na gas očekujem naredne godine“, rekla je Đedović Handanović.

Đedović Handanović je naglasila da Ministarstvo nastavlja ulaganja u energetsku efikasnost objekata od javnog značaja i u drugim lokalnim samoupravama Kolubarskog okruga, među kojima su Lajkovac i Mionica.

„U Lajkovcu će za nekoliko dana biti završeni radovi na energetskoj sanaciji Doma mladih, za koje je izdvojeno 16,95 miliona dinara. Radovi obuhvataju zamenu stolarije, postavljanje termoizolacije zidova, krova i tavanice, kao i zamenu postojeće rasvete energetski efikasnijom. Prošle godine energetski smo sanirali i Predškolsku ustanovu „Leptirić”, čime smo obezbedili bolje uslove za boravak dece i rad zaposlenih, uz smanjenje potrošnje energije i troškova za grejanje. Istovremeno, nastavljamo da pružamo podršku građanima Lajkovca da energetski saniraju svoje domove“, rekla je ministarka.

Ona je dodala da se u opštini Mionica privode kraju radovi na energetskoj sanaciji zgrade Opštinske uprave, ukupne vrednosti 25,1 milion dinara, što će omogućiti značajne uštede energije i smanjenje troškova, a time i mogućnost da se ušteđena sredstva preusmere za druge potrebe građana.

„U Mionici ćemo finansirati i energetsku sanaciju Osnovne škole „Vojvoda Živojin Mišić”, vrednosti gotovo 30 miliona dinara. U ovoj školi svakodnevno boravi oko 70 učenika, nastavnika i zaposlenih, koji će završetkom radova dobiti bolje i komfornije uslove za učenje i rad“, navela je Đedović Handanović.

Ministarka je poručila da će država nastaviti sa ulaganjima u energetsku efikasnost, kako kroz subvencije građanima, tako i kroz obnovu objekata od javnog značaja širom Srbije.

„Energetska efikasnost omogućava nam da racionalnije koristimo energiju, smanjimo potrošnju i račune, ali i unapredimo kvalitet života građana. Naš cilj je da do kraja naredne godine podržimo još oko 20.000 porodica da energetski saniraju svoje kuće i stanove. Uporedo ćemo nastaviti sa ulaganjima u obnovu škola, vrtića, sportskih i kulturnih centara, domova zdravlja, biblioteka i drugih javnih objekata, jer na taj način obezbeđujemo bolje uslove za građane i dugoročne uštede energije“, zaključila je Đedović Handanović.