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Ministarka rudarstva i energetke u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović prisustvovala je danas početku transporta najnovijeg bagera sa montažnog placa u Kaleniću na radnu poziciju na kopu „Radljevo“, gde istovremeno počinje i proizvodnja uglja sa kontinualnog sistema.

„Mnogi su obećavali i govorili o budućnosti kolubarskih kopova i Radljevu, ali mi danas imamo rezultat. Uprkos svim izazovima i teškim okolnostima, na put ka najmlađem kolubarskom kopu krenula je još jedna moćna rudarska mašina, najveći bager, a zahvaljujući novoj mehanizaciji na “Radljevu” istovremeno počinje i proizvodnja uglja sa kontinualnog sistema. Plan je da do kraja meseca sa tog sistema dobijemo 100.000 tona uglja, dok će se vremenom količine povećavati“, rekla je Đedović Handanović.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Nenad Kostić

Ona je istakla da će novi “plavi” bager raditi u okviru prvog BTO sistema na otkrivci, da je u toku montaža i drugog odlagača za isti kop, dok je jedan novi odlagač od letos u pogonu.

“Svim ovim projektima potvrđujemo da se energetska sigurnost gradi strateškim planiranjem, odgovornim investiranjem i znanjem i posvećenošću zaposlenih“, poručila je Đedović Handanović.

Prema njenim rečima, ulaganja u rudarsku opremu prate i pratiće i ulaganja u ljude i otvaranje novih radnih mesta.

„Novi bageri i odlagači zahtevaju i nove zaposlene. U RB “Kolubara” u proteklom periodu zaposleno je novih 53 radnika, a uskoro će još 50 ljudi dobiti posao. I ne samo to, u poslednjih mesec dana 155 radnika “Protenta” primljeno je u radni odnos u EPS, u skladu sa ciljem transformacije kojem težimo a to je da svi rudari i radnici koji učestvuju u proizvodnji uglja i električne energije budu zaposleni u “Elektroprivredi Srbije“, poručila je Đedović Handanović.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Nenad Kostić

Početkom naredne godine očekuje se puštanje u rad drugog odlagača, čime će “Radljevo” imati dva nova BTO sistema koji će omogućiti godišnju proizvodnju od sedam miliona tona uglja uz 16 do 19 miliona kubnih metara otkrivke. Kontinuirana i stabilna proizvodnja uglja jedan je od temelja sigurnosti elektroenergetskog sistema Srbije. (Napomena: Očigledna greška u kucanju "пд" iz originala ispravljena je u "od").

Generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ Dušan Živković istakao je da će novi bager, vredan 35,5 miliona evra, doprineti jačanju domaćih proizvodnih kapaciteta i omogućiti efikasniju eksploataciju uglja potrebnog za rad termoelektrana u Obrenovcu.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Nenad Kostić

“U vremenu velikih promena na energetskom tržištu, otpornost elektroenergetskog sistema zavisi od sposobnosti da obezbedimo pouzdane domaće izvore energije, unapređujemo proizvodne kapacitete i pravovremeno ulažemo u njihovu modernizaciju. Zato je razvoj kopa ‘Radljevo’ mnogo više od rudarskog projekta – to je ulaganje u sigurnost, stabilnost i otpornost elektroenergetskog sistema Srbije“, rekao je Živković.

Danas je, takođe posle završene montaže, sa placa u Vreocima put radne pozicije na kop “Polje E” krenuo i novi samohodni transporter.