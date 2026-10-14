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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas u termoelektrani "Nikola Tesla A" sa rukovodstvom Elektroprivrede Srbije (EPS) i direktorima zaduženim za proizvodnju uglja i električne energije u Obrenovcu, Kostolcu i Kolubari o spremnosti proizvodnih kapaciteta za predstojeću zimu.

Direktori su informisali ministarku da su remonti sistema za proizvodnju i dopremu uglja završeni, dok se završetak remontnih aktivnosti u termoenergetskom sektoru očekuje početkom novembra, jer su prilagođavani lošoj hidrologiji, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Danilo Mijatović

Govoreći o proizvodnji uglja, Đedović Handanović je istakla da je nadoknađen zaostatak iz prvog dela godine i da je proizvodnja sada na nivou planiranih vrednosti i rekla da je to važno kako bi najveći proizvodni kapaciteti u Obrenovcu mogli da rade maksimalnim mogućim kapacitetom.

Ona je podsetila da je zbog nepovoljnih uslova na Dunavu mesecima bio usporen transport uglja, koji se koristi za poboljšanje kvaliteta i povećanje toplotne moći kolubarskog uglja.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Danilo Mijatović

"Zalihe uglja na deponijama termoelektrana dostigle su oko 1,93 miliona tona i približavaju se cilju od dva miliona tona. To predstavlja važan oslonac za stabilnu proizvodnju električne energije tokom zime. Nastavak stabilne proizvodnje uglja i dalje povećanje zaliha ostaju među našim prioritetima, jer pouzdan rad termoelektrana zavisi i od sigurnog snabdevanja ovim energentom. U tome će značajnu ulogu imati i nova rudarska oprema koja je počela s radom na Radljevu", rekla je Đedović Handanović.

Kada je reč o grejanju, EPS-ova topifikaciona postrojenja su spremna za grejanje Obrenovca, Kostolca i Požarevca, navodi se u saopštenju.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Danilo Mijatović

Đedović Handanović je rekla da je od juče u pogonu i jedan kotao termoelektrane „Kolubara” budući da lazarevačko naselje Veliki Crljeni nema alternativno grejanje.

"To je najstarija termoelektrana i prethodnih devet meseci nije radila, ali sada je ona jedini izbor. Srbija ide putem energetske tranzicije i smanjenja emisija štetnih gasova i to se ne dovodi u pitanje, ali ne možemo odluke donositi preko noći i ne možemo tokom zime ostaviti ljude bez grejanja", izjavila je ona.

Đedović Handanović je posebno istakla značaj ulaganja u zaposlene, naglasivši da su ljudi jedan od ključnih preduslova za stabilno funkcionisanje kompanije i pouzdan rad elektroenergetskog sistema.

"U poslednje tri godine Elektroprivreda Srbije je zaposlila 2.913 radnika, od kojih je 2.026 prethodno bilo angažovano preko kompanije Protent. Samo u ovoj godini iz Protenta su u EPS prešla 854 radnika, dok je za 2027. planiran prijem više od 1.900 radnika, čime jasno pokazujemo da je naš cilj da svi koji neposredno učestvuju u proizvodnji uglja i električne energije budu zaposleni u EPS-u", rekla je Đedović Handanović.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Danilo Mijatović

Ona je navela da su u najvećoj energetskoj kompaniji u Srbiji otvorena su vrata i za nove generacije inženjera i radnika, kojih je u poslednje tri godine zaposleno dva puta više nego u periodu od 2020 do 2023. godine.

"U isto vreme, unapređen je i položaj zaposlenih kroz kontinuirani rast plata koje su ove godine povećane za 10 odsto i koje će od 1. januara 2027. biti dodatno povećane. Nastavićemo i trend jačanja kadrovskog kapaciteta i trend jačanja materijalnog položaja zaposlenih", zaključila je Đedović Handanović.

Ministarka u tehničkom mandatu je energetsku sigurnost Srbije istakla kao prioritet i navela da njeno očuvanje u izuzetno izazovnim uslovima zahteva dobru pripremljenost svih proizvodnih kapaciteta, posebno termoelektrana, kao i stabilnu proizvodnju uglja.

"Uloga termoenergetskog sektora posebno je značajna u ovoj istorijski nepovoljnoj hidrološkoj godini na Dunavu. Leto je prošlo i visoke temperature su iza nas, ali su dotoci Dunava sada niži nego u avgustu i kreću se oko 1.150 kubnih metara u sekundi. Zbog toga naše najveće hidroelektrane proizvode manje od trećine svoje prosečne proizvodnje. Svaki megavat-sat električne energije koji moramo da obezbedimo na tržištu ima i značajne finansijske posledice koje snosi EPS", upozorila je ona.

Đedović Handanović je istakla da je jasno da je sve zahtevnije obezbediti pouzdan rad termoelektrana imajući u vidu da je njihova prosečna starost oko 50 godina, ne računajući novi blok u Kostolcu.

"One su, međutim, temelj sigurnosti elektroenergetskog sistema Srbije, a ključ njihove pouzdanosti su redovni remonti, kontinuirano održavanje i blagovremeno otklanjanje uočenih nedostataka“, naglasila je ministarka", rekla je ona.