Beogradske prodavnice i tržni centri danas prodaju artikle sa popustom na Crni petak

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Iako su izlozi preplavljeni natpisima o velikim sniženjima, slika sa terena u samom centru prestonice i jednom od najvećih tržnih centara pokazuje potpuno drugačiji trend - redova na kasama gotovo da nema, a kupovina se očigledno masovno prebacila u onlajn sferu.

Crni petak (Black Friday), dan koji tradicionalno označava početak praznične šoping groznice i donosi najveće godišnje popuste, ove godine u Beogradu protiče daleko mirnije nego što su trgovci navikli.

Ekipa našeg portala obišla je jutros najfrekventnije šoping zone u prestonici – prodavnice poznatih svetskih brendova u Knez Mihailovoj ulici, poput Zare i Reserveda, kao i Tržni centar „Ušće“. Opšti utisak sa terena je iznenađujući: velikih gužvi i dugih redova ispred kabina i kasa gotovo da nema.

Izlozi puni popusta, radnje bez redova

Iako su trgovci i ove godine pripremili sniženja koja idu i do 50 odsto, jutarnji sati nisu doneli karakterističnu jagmu za artiklima. U lokalima u Knez Mihailovoj ulici kupci su mogli neometano da razgledaju garderobu, bez uobičajenog guranja i čekanja. Slična situacija zabeležena je i u hodnicima i prodavnicama TC „Ušće“, gde je posećenost na nivou prosečnog radnog dana.

1/11 Vidi galeriju Reporteri Kurira u obilasku prodavnica i tržnih centara na Crni petak Foto: Anica Jelovac

Onlajn kupovina preuzela primat

Ovakva slika sa beogradskih ulica nameće jasan zaključak – potrošačke navike u Srbiji su se trajno promenile, a najveći deo kupovine tokom Crnog petka preselio se na internet.

Nekoliko je ključnih razloga za ovaj trend:

Rani početak akcija: Većina velikih trgovinskih lanaca svoje Crni petak popuste otvara putem mobilnih aplikacija i veb-šopova još u četvrtak uveče, pa najtraženiji komadi i veličine planu pre nego što se fizičke radnje uopšte otvore u petak ujutru.

Komfor i ušteda vremena: Kupci sve češće biraju da izbegnu saobraćajne gužve i čekanje u redovima, naručujući robu iz fotelje uz besplatnu dostavu ili opciju preuzimanja u radnji.

"Crna nedelja" umesto jednog dana: Trgovci su akcije razvukli na celu sedmicu (Black Week), čime se pritisak kupaca ravnomerno rasporedio na više dana, umesto da sve kulminira u jednom danu.

Ostaje da se vidi da li će popodnevni sati, nakon završetka radnog vremena, doneti veći talas posetilaca u beogradske tržne centre i pešačku zonu, ili će ovogodišnji Crni petak ostati upamćen kao dan kada je e-trgovina u Srbiji definitivno odnela pobedu nad tradicionalnim odlaskom u šoping.