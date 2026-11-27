Crni petak u Beogradu bez euforije: Knez Mihailova i tržni centri poluprazni, kupci se preselili na internet
- Crni petak u Beogradu protiče mirno: u Knez Mihailovoj i TC 'Ušće' nema velikih gužvi ni redova na kasama.
- Iako su popusti i do 50 odsto, kupci su se uglavnom preselili na internet, gde akcije kreću ranije i traju duže.
Iako su izlozi preplavljeni natpisima o velikim sniženjima, slika sa terena u samom centru prestonice i jednom od najvećih tržnih centara pokazuje potpuno drugačiji trend - redova na kasama gotovo da nema, a kupovina se očigledno masovno prebacila u onlajn sferu.
Crni petak (Black Friday), dan koji tradicionalno označava početak praznične šoping groznice i donosi najveće godišnje popuste, ove godine u Beogradu protiče daleko mirnije nego što su trgovci navikli.
Ekipa našeg portala obišla je jutros najfrekventnije šoping zone u prestonici – prodavnice poznatih svetskih brendova u Knez Mihailovoj ulici, poput Zare i Reserveda, kao i Tržni centar „Ušće“. Opšti utisak sa terena je iznenađujući: velikih gužvi i dugih redova ispred kabina i kasa gotovo da nema.
Izlozi puni popusta, radnje bez redova
Iako su trgovci i ove godine pripremili sniženja koja idu i do 50 odsto, jutarnji sati nisu doneli karakterističnu jagmu za artiklima. U lokalima u Knez Mihailovoj ulici kupci su mogli neometano da razgledaju garderobu, bez uobičajenog guranja i čekanja. Slična situacija zabeležena je i u hodnicima i prodavnicama TC „Ušće“, gde je posećenost na nivou prosečnog radnog dana.
Onlajn kupovina preuzela primat
Ovakva slika sa beogradskih ulica nameće jasan zaključak – potrošačke navike u Srbiji su se trajno promenile, a najveći deo kupovine tokom Crnog petka preselio se na internet.
Nekoliko je ključnih razloga za ovaj trend:
Rani početak akcija: Većina velikih trgovinskih lanaca svoje Crni petak popuste otvara putem mobilnih aplikacija i veb-šopova još u četvrtak uveče, pa najtraženiji komadi i veličine planu pre nego što se fizičke radnje uopšte otvore u petak ujutru.
Komfor i ušteda vremena: Kupci sve češće biraju da izbegnu saobraćajne gužve i čekanje u redovima, naručujući robu iz fotelje uz besplatnu dostavu ili opciju preuzimanja u radnji.
"Crna nedelja" umesto jednog dana: Trgovci su akcije razvukli na celu sedmicu (Black Week), čime se pritisak kupaca ravnomerno rasporedio na više dana, umesto da sve kulminira u jednom danu.
Ostaje da se vidi da li će popodnevni sati, nakon završetka radnog vremena, doneti veći talas posetilaca u beogradske tržne centre i pešačku zonu, ili će ovogodišnji Crni petak ostati upamćen kao dan kada je e-trgovina u Srbiji definitivno odnela pobedu nad tradicionalnim odlaskom u šoping.
Biznis Kurir