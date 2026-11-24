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Crni petak, u prodavnicama poznatiji kao Black Friday, odavno se ni u našem regionu ne doživljava kao američki običaj povezan sa Danom zahvalnosti. Krajem novembra izlozi i internet prodavnice pune se oznakama za popuste, a mnogi kupci potroše više nego što su planirali.

Raspored akcija može se razlikovati u zavisnosti od tržišta, trgovca i modela proizvoda. Kupac koji usisivač kupi u novembru, a isti model u januaru pronađe po nižoj ceni, obično tek tada shvati koliko je važno pratiti cene kako biste maksimalno iskoristili "crni petak".

Kako prepoznati pravo sniženje

Sam procenat popusta ne govori mnogo. Ako je cena povećana dve nedelje pre akcije, oznaka „minus 40 odsto“ lako može da predstavlja povratak na uobičajenu cenu.

U Hrvatskoj su trgovci prilikom oglašavanja sniženja dužni da navedu i najnižu cenu proizvoda u prethodnih 30 dana, pa taj iznos treba uporediti sa akcijskom cenom. Slično pravilo važi i u Srbiji, gde trgovci prilikom oglašavanja sniženja moraju da istaknu prethodnu cenu u skladu sa propisima o trgovini.

Korisno je i da nekoliko nedelja ranije zabeležite cene proizvoda koje planirate da kupite. Na dan akcije odluku ćete tako moći da donesete brzo, bez nagađanja i pritiska odbrojavanja vremena do isteka ponude na internet stranici.

Kuhinjski aparati i posuđe

Kuhinjska oprema, od šerpi do malih kućnih aparata, može se naći na spisku proizvoda čije cene vredi uporediti.

Višenamenski lonac, aparat za kafu na kapsule poput Nespressa ili samostojeći mikser kao što je KitchenAid birajte prema svojim potrebama. Kod staklenih posuda za hranu i kompleta posuđa proverite šta je sve uključeno u cenu.

Foto: Shutterstock

Takvi proizvodi traju godinama, pa ih je razumno kupovati kada su najjeftiniji. Mikser koji ćete svakog vikenda koristiti za pravljenje kolača vredi više od aparata koji će posle dva korišćenja završiti u kuhinjskom ormariću.

Ako već imate dva sokovnika, popust od 30 odsto nije dovoljan razlog da kupite i treći, naročito ako taj proizvod nije bio na vašem spisku pre početka akcije.

Frižideri i mašine za pranje sudova

Veliki kućni aparati spadaju u kategoriju u kojoj popust može doneti značajnu uštedu.

Treba računati i na troškove koji nisu navedeni na etiketi. Dostava i odnošenje starog uređaja mogu da umanje uštedu.

Pre poručivanja izmerite prostor u kuhinji, ali i širinu vrata kroz koja uređaj mora da prođe.

Frižider se obično menja jednom u deset ili petnaest godina, pa je važan i energetski razred. Razlika u potrošnji električne energije odražava se na račune svakog meseca.

Osnovni laptop računari

Kod osnovnih laptop računara važno je uporediti tačnu konfiguraciju i cenu.

Za pisanje, pretraživanje interneta i video-pozive proverite šta konkretan model nudi i da li odgovara vašim potrebama.

Za školu, fakultet ili rad od kuće takav računar može biti sasvim dovoljan, pod uslovom da ima SSD disk i najmanje 8 GB RAM memorije, a po mogućstvu 16 GB.

Ove dve karakteristike značajno utiču na brzinu svakodnevnog rada.

Kod posebno povoljnih ponuda treba obratiti pažnju na tačnu oznaku modela, jer pojedini trgovci tokom akcija nude verzije sa manje memorije ili sporijim diskom.

Sličan naziv na dve police tako može da označava dva različita računara.

Sprave za vežbanje

Ponude sobnih bicikala, traka za trčanje i pametnih ogledala uporedite prema tačnom modelu i opremi koja dolazi uz proizvod.

Ako spravu kupujete kao praznični poklon, osim cene proverite i rok isporuke.

Pre kupovine odredite gde će sprava stajati i koliko prostora zauzima tokom korišćenja, a ne samo kada je sklopljena.

Traka za trčanje koja nema svoje mesto u dnevnoj sobi lako može da postane vešalica za odeću.

U stanovima na višim spratovima važna je i buka, jer se udarci o traku i rad motora prenose kroz pod do komšija. Zato se isplati nabaviti i gumenu podlogu.

Kod pametnih bicikala i ogledala treba proveriti da li je za korišćenje svih funkcija potrebna mesečna pretplata.

Ovaj trošak se retko ističe uz akcijsku cenu, a tokom nekoliko godina može premašiti iznos samog popusta.

Dobro je proveriti i maksimalnu dozvoljenu težinu korisnika, kao i trajanje garancije na motor.

Uporedite ponude alata

Ponude alata uporedite prema tačnom modelu i sadržaju pakovanja.

Kod bušilice proverite da li cena uključuje bateriju, punjač ili kofer sa nastavcima.

Ako bušilicu ili komplet odvijača kupujete kao novogodišnji ili božićni poklon, uporedite konačnu cenu, dodatnu opremu i rok isporuke.

Prilikom kupovine akumulatorskog alata vredi razmišljati unapred.

Foto: Youtube Printscreen

Proverite baterijski sistem, napon i izričitu kompatibilnost baterije sa alatom. Isti proizvođač sam po sebi nije garancija kompatibilnosti, dok pojedini sistemi omogućavaju korišćenje baterija različitih brendova.

Ako već imate odgovarajuću bateriju i punjač, uporedite cenu samog alata sa cenom kompleta.

Takve verzije se u prodavnicama često prodaju pod gotovo identičnim nazivima, pa pre kupovine pažljivo pročitajte opis opreme.

Kako uporediti ponude nakita

Ponude prstenja, ogrlica i narukvica uporedite prema konkretnom komadu nakita.

Ako u novembru primetite ogrlicu od roze zlata, zabeležite model i cenu, pa pratite ponude. Vreme kupovine prilagodite nameni i svom budžetu.

Kod zlatnog nakita cena u velikoj meri zavisi od težine i čistoće materijala, pa se isplati uporediti cenu po gramu, a ne samo konačan iznos.

Nakit od 14 karata obično je tvrđi i otporniji na ogrebotine, dok nakit od 18 karata sadrži veći udeo zlata i skuplji je.

Prilikom kupovine treba tražiti račun sa opisom materijala i proveriti da li komad nakita ima propisani žig.

Račun vredi sačuvati jer može olakšati zamenu, popravku ili kasniju prodaju.

Televizori sa 1080p rezolucijom

Prilikom izbora Full HD ili 4K televizora uporedite cenu, dijagonalu ekrana, udaljenost sa koje ćete gledati televiziju i sadržaj koji najčešće pratite.

Razlika u ceni zavisi od konkretnih modela i ponuda.

4K ekran ima četiri puta više piksela od Full HD ekrana, što se na većim dijagonalama može jasno primetiti u oštrini teksta, detaljima lica i prizorima prirode.

Noviji 4K modeli uglavnom podržavaju i HDR, koji može da obezbedi bolji kontrast i živopisnije boje.

Full HD i dalje ima smisla kod manjih televizora, do 32 inča, na primer za kuhinju ili dečju sobu, gde se razlika u rezoluciji sa uobičajene udaljenosti teže primećuje.

Foto: Shutterstock

Za dnevnu sobu Full HD model danas predstavlja kompromis zbog kojeg bi kupac posle nekoliko godina mogao da zažali.

Pratite cenu konkretnog modela

Kod snažnijih računara, uključujući MacBook modele namenjene obradi video-snimaka ili fotografija, uporedite konfiguraciju, konačnu cenu i garanciju.

Ako razmatrate stariji model, proverite koliko odgovara vašim potrebama.

4K televizori, kuhinjski aparati, usisivači, veliki kućni uređaji, računari, alat i nakit mogu se naći na spisku proizvoda čije ponude vredi uporediti.

Isplativost treba proveravati za svaki konkretan model.

Uporedite konačnu cenu i uključenu opremu, a kod oglašenog sniženja proverite i najnižu cenu istog proizvoda kod istog trgovca u prethodnih 30 dana.

Najveću uštedu donosi spisak sastavljen nekoliko nedelja pre početka akcije, sa modelima koji su vam zaista potrebni i njihovim cenama zabeleženim pre sniženja.

Uz proveru prethodne cene, takav spisak pomaže da utvrdite da li je popust stvaran ili samo dobro reklamiran.

Sve što nije bilo na vašem spisku pre početka akcije verovatno može da sačeka neko sledeće sniženje.