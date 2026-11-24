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Kompanija Taalas, koju su osnovali Ljubiša Bajić, Lejla Bajić i Drago Ignjatović u Torontu 2023. godine, postala je deo AMD-a u transakciji procenjenoj na oko 2,9 milijardi dolara, objavio je portal Netokracija.

Među investitorima kompanije nalazi se i beogradski fond Fifth Quarter Ventures. AMD je potvrdio završetak preuzimanja Taalasa, kompanije koja razvija specijalizovane čipove za izvršavanje modela veštačke inteligencije.

Za regionalnu tehnološku scenu ovu vest posebno značajnom čini poreklo osnivača, tačnije činjenica da su kompaniju pokrenuli inženjeri rođeni u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, koji danas žive i rade u Kanadi, dok deo njihovog tima potiče sa prostora bivše Jugoslavije, piše Nova ekonomija.

Dogovor o akviziciji postignut je u avgustu, a AMD je u kvartalnom izveštaju američkoj Komisiji za hartije od vrednosti naveo da je transakcija u gotovini i akcijama procenjena na približno 2,9 milijardi dolara. Taj iznos uključuje i do 1,4 milijarde dolara uslovne naknade, čija isplata zavisi od ispunjenja dodatnih uslova.

Dugogodišnje iskustvo

Osnivački tim Taalasa iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u industriji poluprovodnika. Ljubiša Bajić je 2016. godine osnovao Tenstorrent, dok su mu se Drago Ignjatović i Lejla Bajić ubrzo pridružili kao rani inženjerski rukovodioci. Prema ranijem saopštenju Taalasa, tim je decenijama sarađivao na razvoju AI procesora, grafičkih čipova i centralnih procesora u kompanijama Tenstorrent, AMD i Nvidia.

Tenstorrent je uspostavio i razvojno prisustvo u Beogradu, o čijem je otvaranju izvestio 2022. godine.

U Taalasu je Ljubiša Bajić preuzeo poziciju izvršnog direktora, Lejla Bajić operativne direktorke, a Drago Ignjatović direktora za tehnologiju. Kompanija je u martu 2024. javno predstavila svoj rad i objavila da je prikupila 50 miliona dolara. U februaru 2026. usledila je runda od 169 miliona dolara, čime je ukupno finansiranje premašilo 200 miliona američkih novčanica.

Među investitorima našao se i Fifth Quarter Ventures (5QV), fond iz Beograda koji je, prema pisanju The Recursive-a, bio jedini evropski fond među ulagačima u Taalas. Njegov generalni partner Tihomir Bajić upoznao je Ljubišu Bajića 2020. godine preko organizacije Serbian Entrepreneurs. Za The Recursive je objasnio da je fond investirao dok je ključna tehnologija još bila na papiru, pre nego što je prvi čip demonstrirao mogućnosti pristupa. Presudno je bilo poverenje u iskustvo tima i njegovu sposobnost da ideju sprovede u delo.

Čime se bavi Taalas

Taalas se bavi inferencijom, odnosno izvršavanjem već obučenih AI modela, na primer, kada jezički model generiše odgovor na korisnički upit. Njegov pristup podrazumeva izradu čipa prilagođenog konkretnom modelu, čiji su parametri ugrađeni direktno u silicijum. Time se smanjuje potreba za stalnim prenošenjem podataka između memorije i procesora, što je jedno od ograničenja brzine i energetske efikasnosti AI sistema.

AMD planira da Taalasovu tehnologiju uključi u razvoj svojih budućih AI akceleratora i sistema koji će je kombinovati sa grafičkim procesorima Instinct, dok prema saopštenju kompanije, akvizicija istovremeno proširuje njen inženjerski tim u Kanadi. Ljubiša Bajić je prilikom najave dogovora poručio da priključivanje AMD-u donosi resurse i globalni domet potrebne za ubrzavanje razvoja tehnologije koju je njegov tim izgradio.