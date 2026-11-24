Slušaj vest

Crni petak i pretpraznične rasprodaje podstiču kupce da brzo donose odluke, a takva žurba ne zaobilazi ni tržište polovnih automobila.

"Povoljne ponude" pojavljuju se i u oglasima za polovne automobile, a upravo na brzopletost kupaca računaju nesavesni prodavci. Kupac koji požuri da potpiše ugovor ima manje vremena da se raspita o istoriji vozila, a takva ishitrena odluka može ga koštati daleko više nego što je uštedeo na popustu. U Srbiji, samo vraćanje kilometraže može veštački da poveća vrednost automobila za gotovo 10%.

Ovaj rizik nikako nije zanemarljiv. Prema carVertical indeksu transparentnosti za 2026. godinu, preko dva od pet (43,7%) polovnih automobila koji su provereni u Srbiji tokom protekle godine imalo je istoriju oštećenja, pri čemu je prosečan iznos štete iznosio oko 3300 EUR.

Od havarije u Srbiji do besprekornog stanja u inostranstvu

Primer iz baze podataka carVerticala pokazuje kako oglas za automobil i njegova istorija mogu da ispričaju dve potpuno različite priče.

Mercedes-Benz C63 AMG iz 2016. godine prvi put je registrovan u Francuskoj, a kasnije je izvezen u Srbiju. U julu 2018. godine, svega dve godine nakon proizvodnje, doživeo je težak čeoni sudar. Fotografije iz njegovog izveštaja o istoriji vozila prikazuju smrskan branik, deformisanu haubu i krila, ozbiljna oštećenja nosača hladnjaka i rashladnog sistema, kao i oštećenja prednjeg levog vešanja, uz ogoljene električne instalacije. Ovakva oštećenja mogu da utiču na geometriju trapa, funkcionisanje rashladnog i električnog sistema, pa čak i na rad senzora vazdušnih jastuka.

oglas polovni automobil Foto: CarVertical

Oštećeni automobil je već istog meseca oglašen za prodaju u Srbiji. Oko godinu dana kasnije, nakon popravke, ponovo se pojavio u oglasima u Nemačkoj, ovog puta u besprekornom stanju. Posle otprilike dve godine, automobil je ponovo uvezen u Francusku, gde je vrlo verovatno oglašavan kao "nemački automobil", iako bi provera istorije vozila otkrila njegovo stvarno poreklo. carVertical ne zna da li je kupac u Francuskoj bio upoznat sa prošlošću automobila, niti koliko je kvalitetno popravljen. U Evropi ne postoji jedinstveni registar vozila, pa države ne razmenjuju automatski podatke o njima. Zbog toga istorija automobila lako može ostati skrivena s druge strane granice.

- Oglas prikazuje kako automobil izgleda danas, ali njegova istorija otkriva šta se dešavalo pre nego što je tu dospeo. Kada automobil pređe granicu, njegova istorija ne odlazi automatski sa njim. Zato automobil bez vidljivih mana koji je uvezen iz druge zemlje zaslužuje detaljan pregled pre nego što bilo šta platite - objašnjava Ramunas Pletkus, stručnjak za tržište automobila u carVerticalu.

5 provera pre nego što platite polovni automobil

Čak i automobil koji izgleda besprekorno može imati ovakvu prošlost. Ovo su ključne provere koje treba obaviti pre kupovine polovnog automobila.

1. Proverite istoriju automobila pre nego što odete da ga pogledate

Ovo je najbrži način da izbegnete nepotreban odlazak. Provera istorije vozila otkriva obim prethodnih oštećenja i može vam pomoći da prepoznate automobil koji je popravljen samo spolja, dok su strukturna oštećenja ostala neotklonjena. Pokazuje i kroz koje je zemlje automobil prolazio, kao i da li u njegovoj istoriji postoje praznine – što su sve korisne informacije o kojima vredi razgovarati s prodavcem. Štampani izveštaj koji vam prodavac pokaže može biti falsifikovan, zato istoriju vozila proverite sami. Provera može otkriti i da li je automobil bio registrovan na području pogođenom poplavama. To ne znači nužno da je automobil pretrpeo oštećenja, pa čak ni da se u vreme poplava nalazio na tom području, ali je svakako dobar razlog da ga pažljivije pregledate.

2. Postavite prodavcu ključna pitanja putem telefona

Zašto prodaje automobil? Da li je upisan kao vlasnik vozila? Koliko je vozilo imalo vlasnika, da li postoji servisna istorija, da li je bilo učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi i da li se uz njega dobijaju dva ključa? Uporedite dobijene odgovore sa podacima iz izveštaja o istoriji vozila. Ako je automobil presvučen folijom, pitajte zašto i da li postoji dokumentacija o tome, jer folija može sakriti rđu i udubljenja.

3. Zamolite prodavca da ne pali motor pre vašeg dolaska

Hladan start može da otkrije neuobičajene zvuke, dim i nepravilan rad motora u praznom hodu. Ako je motor već zagrejan kada stignete, budite oprezni. Proverite da li se kontrolna lampica motora pali pri davanju kontakta i gasi čim se motor pokrene. Neki prodavci je namerno isključuju.

4. Pregledajte karoseriju po dnevnom svetlu

Neujednačeni zazori između karoserijskih elemenata, blage razlike u nijansi boje i tragovi prskanja boje na gumenim zaptivkama mogu ukazivati na popravke nakon saobraćajne nezgode. Merač debljine laka može da otkrije koji su delovi karoserije naknadno lakirani, dok git ispod svežeg sloja laka s vremenom može da počne da puca. Neujednačeno istrošene gume mogu biti znak oštećenja noseće strukture vozila. Proverite prostor ispod poda prtljažnika i patosnica – vlaga ili tragovi rđe na tim mestima mogu ukazivati na to da je vozilo bilo poplavljeno. Tragovi požara mogu se prepoznati po deformisanim plastičnim delovima ispod haube i novoj električnoj instalaciji. Sjajna karoserija, nove gume i tek očišćen enterijer nisu garancija da je automobil dobro održavan.

5. Uporedite istrošenost enterijera s pređenom kilometražom

Istrošen volan, ručica menjača i papučice, kao i ulegnuto sedište vozača, teško se mogu uklopiti u priču o maloj kilometraži. Neki prodavci menjaju istrošene delove enterijera, pa uredan izgled kabine sam po sebi nije garancija da je automobil u dobrom stanju. Obratite pažnju i na mirise. Miris buđi ili vlage može ukazivati na to da je automobil bio poplavljen, miris paljevine može upućivati na požar u prošlosti, dok se jak miris osveživača vazduha ponekad koristi da bi se prikrili neprijatni mirisi ili drugi tragovi.

Kada automobil prođe ove provere, obavezno ga isprobajte u probnoj vožnji i odvezite kod nezavisnog automehaničara pre potpisivanja bilo kakvog ugovora. Poređenje istorije nekoliko automobila pre konačnog izbora olakšava procenu koji zaslužuju detaljniju proveru, a koje je bolje odmah izbaciti iz užeg izbora.