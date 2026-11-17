Slušaj vest

Jedan Yugo GV iz 1986. godine privukao je veliku pažnju na poznatoj američkoj internet aukciji Bring a Trailer. Razlog je prilično neverovatan: Yugo je za četiri decenije prešao svega 121 milju, odnosno oko 195 kilometara, a ponude za njega već su premašile 7.000 dolara.

Teško je zamisliti da bi neko danas izdvojio toliko novca za Yugo, ali ovaj primerak je daleko od uobičajenog polovnog automobila. Njegov prvi i jedini vlasnik kupio ga je novog 1986. godine i sačuvao ga gotovo netaknutog tokom narednih 40 godina. Veći deo tog vremena proveo je u garaži, zbog čega je danas u izuzetno očuvanom, gotovo fabričkom stanju.

Ispod haube nalazi se poznati četvorocilindarski motor zapremine 1,1 litar, sa 55 konjskih snaga, uparen sa četvorostepenim manuelnim menjačem. Dakle, nema reči o nekoj posebnoj sportskoj ili luksuznoj verziji, već o Yugu GV kakav je nekada bio dostupan kupcima u Americi.

Foto: youtube/KGF Classic Cars

Od dodatne opreme automobil ima kasetofon, krovni nosač i zadnji brisač, kao i klima-uređaj koji je naknadno ugrađen.

U trenutku objavljivanja ponuda na aukciji dostigla je 7.100 dolara, što je približno 6.100 evra. Aukcija se završava 17. novembra, pa ostaje da se vidi koliko će na kraju vredeti ovaj neobičan kolekcionarski primerak.

Zanimljivo je da je novi Yugo GV na američkom tržištu 1986. godine koštao od 4.379 dolara. Tako je automobil koji je nekada često bio predmet šala i podsmeha danas postao zanimljiv kolekcionarima, naročito zbog svoje izuzetno male kilometraže i činjenice da je tokom četiri decenije imao samo jednog vlasnika.