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Evropski berzanski indeksi su danas u padu, nafta Brent se prodaje na oko 92 dolara po barelu, dok je na globalnim tržištima u toku rasprodaja tehnoloških akcija nakon vesti da će Sjedinjene Američke Države dodatno ograničiti pristup Kine naprednim čipovima za veštačku inteligenciju.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa najavila je nova ograničenja za izvoz AI čipova u zemlje jugoistočne Azije preko kojih kineske kompanije dolaze do računarskih kapaciteta, prenosi Rojters.

Nova pravila američkog Ministarstva trgovine odnose se na Singapur, Tajland, Maleziju, Indoneziju, ali i Brazil, koji su označeni kao zemlje u kojima postoji povećan rizik od preusmeravanja naprednih čipova ka Kini.

Akcije holandske kompanije ASML oslabile su 1,32 odsto, a nemačkog Infineona za 0,5 odsto, a investitori su dodatno oprezni pred objavljivanje kvartalnih rezultata kompanije Envidija (Nvidia), prvi put nakon ostavke njenog izvršnog direktora Džensena Huanga.

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Envidija izgubila 1,9 milijardi dolara

Envidija je od početka oktobra izgubila oko 1,9 milijardi dolara tržišne vrednosti, a investitori sve više preispituju održivost ogromnih ulaganja u AI infrastrukturu, naročito kada se ona finansiraju dugom, prenosi Rojters.

Kompanija će objaviti rezultate večeras nakon zatvaranja američkih berzi, a posebna pažnja biće usmerena na sposobnost privremene direktorke Kolete Kres da održi poverenje investitora.

Pored toga, očekuju se da će američka kompanija Antropik u drugoj polovini nedelje izaći na američke berze, a IPO će biti važan test sentimenta ulagača i njihove spremnosti da nadalje ulažu u AI sektor.

Prema podacima sa berzi u 9.30 časova, cena nafte Brent je pala za 0,49 odsto na 91,984 dolara, a lake nafte WTI za 0,51 odsto na 85,364 dolara.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 84,315 evra za megavat-sat, odnosno oko 885 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Nemački indeks DAX pao je za 0,92 odsto, francuski CAC 40 za 0,51 odsto, britanski FTSE 100 za 0,76 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,45 odsto, a moskovski MOEX za 0,57 odsto.

Akcije Dojče banke pale su oko šest odsto, nakon medijskih izveštaja o njenim ranijim poslovnim odnosima sa pojedinim kontroverznim klijentima, preneli su nemački mediji.

Banka je odgovorila da se izveštaji odnose na događaje od pre više godina i da je u međuvremenu unapredila kontrole.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,10011 dolara.

Cena zlata je porasla na 3.865,12 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,8948 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak pao za 1,41 odsto na 51.608,17 poena, S&P 500 za 1,92 odsto na 7.416,59 poena, a kompozitni Nasdak za 2,49 odsto na 24.509,76 poena.