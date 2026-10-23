Slušaj vest

Cena nafte Brent je danas porasla na više od 114 dolara po barelu, a evropski berzanski indeksi pali su nakon novih napada jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju i straha od širenja sukoba na ključnu energetsku infrastrukturu i pomorske pravce.

Cena nafte Brent je u 10.00 sati porasla za 0,93 odsto na 114,220 dolara po barelu, a lake američke nafte WTI za 1,22 odsto na 100,699 dolara.

Saudijska naftna kompanija Aramko naložila je zaposlenima da napuste sedište u Dahranu i rade na daljinu, nakon intenziviranja sukoba, prenosi Rojters.

Napadi na naftna postrojenja povećavaju rizik da se postojeći poremećaji pretvore u stvarni gubitak ponude na svetskom tržištu.

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 90,4 evra za megavat-sat, odnosno oko 949 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Rast cena ukazuje da se geopolitički rizik prenosi i na evropska tržišta gasa, koja su već pod pritiskom zbog niskih zaliha pred zimu.

Prema podacima sa berzi, nemački berzanski indeks DAX pao je za 0,61 odsto, francuski CAC 40 za 0,77 odsto, britanski FTSE 100 za 0,31 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,11 odsto, dok je moskovski IMOEX u plusu za 0,29 odsto.

Pad berzi odražava bojazan da bi produžena energetska kriza mogla da istovremeno podigne inflaciju i uspori privredu.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,11967 dolara.

Cena zlata je pala na 4.019,21 dolar za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 6,2777 dolar za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u četvrtak porastao za 0,02 odsto na 52.867,98 poena, dok je S&P 500 pao za 1,21 odsto na 7.663,43 poena, a Nasdak za 2,6 odsto na 26.008,86 poena.