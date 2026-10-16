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U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene goriva u odnosu na prethodnu nedelju ostaju nepromenjene.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 23. oktobra 2026.

Energetska sigurnost Srbije, sudbina Naftne industrije Srbije i planovi za očuvanje stabilnog snabdevanja energentima pitanja su od kojih zavise privreda, građani, ali i budućnost naše zemlje.

Upravo to je pre nekoliko dana u jutarnjem programu "Redakcija" na Kurir televiziji istakla ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović Handanović.

Rad NIS-a ključan za energetsku stabilnost

Ona je govorila koliko možemo da očekujemo i koliko da budemo optimistični kada je dalji rad Naftne industrije Srbije u pitanju, jer od toga zavisi energetska stabilnost zemlje.

- To nije pitanje optimizma, već mudre politike koju je Srbija vodila na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Za građane je to bitno, ipak neko razmišlja ceo dan i noć o njima, a mi smo sledili tu politiku i nadam se da će nastaviti to da radi kao premijer. Nema bolje alternative za Srbiju, a naročito kada pričamo o geopolitici, pogotovo danas, kada ima puno sila koje se bore za svoje mesto. Videli smo dogovor Trampa i Putina, pa će se 300.000 tona odmah pustiti na tržište od strane Rusije, potom 500.000 tona, a onda i milion - ističe Đedović Handanović, pa je rekla:

- To će korigovati cene, ali to predstavlja i relaksaciju sankcija od strane SAD, a podsetiću da Srbija nije uvela sanckije Rusiji i da je odolela svim izazovima od Amerike, EU, ali smo i od opozicije čuli da Vučić neće moći da vodi takvu politiku balansiranja. Međutim, pokazali smo da je moguće voditi politiku koja je u interesima Srbije, a ne nekih trećih. Štitimo naše interese, kao što Tramp ovim dogovorom štiti interese Amerikanaca kako bi se korigovale cene dizel - rekla je Đedović Handanović, pa dodala:

Cene pod kontrolom

- Mi cene držimo pod kontrolom, a u najtežim situacijama nije dolazimo do skoka cena. Država je intervenisala na tržište, smanjila akcize, pustila rezerve. 2012. imali smo nula tona rezervi naftnih derivata, pa smo ulagali baš za ovakve situacije i to je rad koji se ne vidi i o kojem se ne priča svaki dan, ali kada dođe kriza, građani vide da ništa ne fali. To je rezultat rada. To smo mogli da uradimo jer smo se odgovorno spremali kao odgovorna država, a građani ne bi trebalo da zaborave da to može da se promeni jako brzo. Kada nema strateškog razmišljanja, sve se sruši kao kula od karata, sve rezerve se istroše, a tako je izgledalo ovde do 2012. godine - zaključila je Đedović Handanović.