Da li je bolje grejati stan ceo dan ili samo po potrebi?

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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je Srbija spremna za predstojeću grejnu sezonu, uprkos veoma izazovnoj situaciji u Evropi i svetu. Kazala je i da je cena energenata na globalnom nivou rekordno visoka u odnosu na poslednjih pet godina.

- Pre svega cena gasa, dostiže i do 900 evra za 1.000 metara kubnih, i cena sirove nafte 105 dolara po barelu. Izuzetno visoka cena električne energije, preko 200 evra po megavatu. Spremni smo za grejnu sezonu, pre svega 60 toplana širom Srbije, gde su se probe već obavile ili su poslednje probe u toku. Vreme nas je služilo lepo do sada, ali je vreme da se radijatori uključe i svakako su sve toplane spremne. Imali smo nekih poteškoća u Vrbasu, međutim one će biti rešene ove nedelje i očekujem da i ta toplana bude spremna - kazala je Đedović Handanović u Kraljevu nakon dodele ugovora o subvencijama za domaćinstva za energetsku efikanost.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Nenad Kostić

Istakla je i da, kada su u pitanju rezerve energenata, one su na rekordnom nivou.

- Kada su u pitanju rezerve energenata, to nam je jako važno u slučaju nepredviđenih situacija. One su rekordne kada je u pitanju gas: 707 miliona metara kubnih imamo, što u skladištima u Banatskom dvoru, što u Mađarskoj i to nam daje dodatnu sigurnost, pošto vidimo da cene gasa izuzetno rastu velikom brzinom u proteklih mesec-dva - kazala je ona.

Ministarka u tehničkom mandatu je kazala da zbog izazova sa niskim vodostajem Dunava, koji je i dalje neplovan i zbog koje su zemlje u regionu imale problema kada je u pitanju električna energija, Srbija takođe imala izazova sa hidroelektranama na Dunavu.

- Imamo problem i sa vodom kada je u pitanju hlađenje termoelektrana, pre svega u Kostolcu, ali nadgledamo situaciju i trudimo se, kao i do sada, da obezbedimo svih energenata dovoljno da građanima ničega ne fali. To je ono što je najvažnije kada su u pitanju nafta i naftni derivati, bez obzira i dalje na neizvesnosti u vezi sa Naftnom industrijom Srbije - rekla je Đedović Handanović.

Kazala je i da rafinerija neometano radi i obezbeđuje dovoljne količine i dizela i benzina.

- Mi intervenišemo, što sa smanjenim akcizama, što sa dodatnim količinama naftnih derivata, pre svega dizela koje smo pustili iz državnih rezervi, tako da građani nemaju razloga za brigu, kao ni do sada - kazala je Đedović Handanović.