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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović obišli su završne radove na energetskoj sanaciji Osnovne škole „Bubanjski heroji“, a potom i domaćinstvo koje je dvaput iskoristilo državne subvencije za unapređenje energetske efikasnosti.

Za energetsku sanaciju OŠ „Bubanjski heroji“, Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Niš izdvojili su 104 miliona dinara.

„U prethodnih nekoliko godina u Nišu je uloženo 468 miliona dinara u energetsku efikasnost tri osnovne škole, čime oko 3.000 učenika i nastavnika ima bolje uslove za učenje i rad, dok škole ostvaruju značajne uštede u potrošnji energije. Školu u kojoj smo danas do sada nismo renovirali u ovakvom obimu – radovi obuhvataju zamenu stolarije, izradu fasade, adaptaciju krova, zamenu kotlova na lož-ulje kotlovima na pelet i ugradnju LED rasvete. Očekujemo da radovi budu gotovi do kraja godine, nakon čega će škola trošiti oko 78 odsto manje energije, a emisija ugljen-dioksida biće smanjena za oko 70 odsto“, istakla je Đedović Handanović.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Nenad Kostić

Dodala je da će do kraja godine u sportskoj hali „Čair“ biti ugrađeno savremeno osvetljenje i da se nastavljaju ulaganja u energetsku sanaciju domaćinstava u Nišu.

„Subvencije su do sada u Nišu pomogle 1.046 domaćinstava. Ove godine subvencije je dobilo 266 domaćinstava. U narednih mesec dana raspisaćemo novi javni poziv za gradove i opštine kako bi do kraja 2027. godine još 20.000 domaćinstava dobilo subvenciju“, kazala je ministarka.

Komplet izolacija za 14.000 dinara

Oko 80 socijalno ugroženih domaćinstava u Nišu dobilo je subvencije do 90 odsto vrednosti radova, što znači da kompletna zamena stolarije u stanu od 40 kvadrata može koštati samo oko 14.000 dinara.

Tokom posete, ministarka je prisustvovala i obeležavanju 80 godina Udruženja penzionera u Nišu, naglasivši da će ove grejne sezone olakšice za struju, gas i daljinsko grejanje obuhvatiti penzionere sa minimalnim primanjima (do 31.092 dinara) i korisnike prava iz boračko-invalidske zaštite.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Nenad Kostić

„Penzioneri će automatski dobiti popust od 1.000 dinara na račune za struju tokom grejne sezone (od oktobra do marta). Za energetski ugrožene kupce, granica crvene zone ostaje 1.600 kWh. Uz sve olakšice, račun za struju najugroženijih može se smanjiti za oko 1.500 dinara mesečno“, rekla je ministarka.

Đedović Handanović je podsetila i na projekat izgradnje gasne elektrane kod Niša, koji zajednički razvijaju azerbejdžanski SOCAR, Srbijagas i EPS, s očekivanim početkom radova 2028. godine.

Gradonačelnik Dragoslav Pavlović zahvalio je Ministarstvu na učešću od blizu 30 miliona dinara u sanaciji OŠ „Bubanjski heroji“, te izrazio nadu da će u narednim godinama sredstva za podršku građanima i školama biti uvećana.