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Poreska uprava objavila je kalendar poreskih obaveza firmi za decembar prema kojem je prvi rok za izmirenje obaveza 7. decembar do kada je potrebno da se dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u novembru kao i Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za novembar mesec i uplati sredstava.

Firme su dužne da do 10. decembra podnesu poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec novembar.

Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec novembar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV je 10. decembar.

Obaveze do 15. decembra

Sledeći rok je 15. decembar do kada je potrebno da se uplati akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec novembar.

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Taj datum je i rok za podnošenje obaveštenja preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2027. godini - obaveštenja da u 2027. godini neće vršiti isplatu lične zarade kao i plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec novembar.

Rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec novembar je 15. decembar.

Istog datuma ističe i rok za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec novembar.

Tada ističe i rok za podnošenje obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Istog datuma, 15. decembra je i rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec novembar.

Tog dana ističe i rok za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 16. do 30. novembra na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

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Tada ističe i rok za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za mesec novembar, na Obrascu PP OAELKPG i plaćanje akcize.

Obaveze do kraja decembra

Poslednjeg dana u godini, 31. decembra, ističe rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za novembar.

Tog datuma ističe i rok za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. decembra na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Iz Poreske uprave ističu da se rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan, pomera na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.