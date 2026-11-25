Bazen, luksuz i luster od 300 kilograma: Ovako izgleda vila Nikoline Pišek koju izdaje za basnoslovnu sumu
- Nikolina Pišek ponovo izdaje luksuznu vilu u zagrebačkim Šestinama, a mesečni zakup iznosi 7.000 evra
- Kuća ima 400 kvadrata, privatni bazen, veliki plac i pogled na Zagreb, uz savremeno uređen enterijer
- Posebnu pažnju privukli su luster težak 300 kilograma i kupatilo sa okruglom kadom
Savremena arhitektura, prostran enterijer, velike staklene površine, privatni bazen i impresivan pogled na Zagreb samo su neke od odlika luksuzne vile voditeljke Nikoline Pišek, koja se ponovo našla na tržištu nekretnina. Smeštena u zagrebačkom naselju Šestine, u jednom od najatraktivnijih delova grada, vila je trenutno u ponudi agencije za nekretnine Eurovilla, a mesečni zakup iznosi 7.000 evra.
Nekretninu je poznata voditeljka kupila sa pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem, a poslednjih godina nekoliko puta se našla na tržištu, i to u oglasima za prodaju i izdavanje. Ranije je nuđena za 1,7 miliona evra, dok je u jednom periodu mesečna zakupnina iznosila 8.000 evra.
Oaza mira u podsljemenskom delu Zagreba
Samostalna porodična vila ima 400 kvadratnih metara stambenog prostora i nalazi se na prostranom placu od 1.530 kvadratnih metara. Izgrađena je 2006. godine, a poslednji put je renovirana 2023. godine. Ima pet soba i tri parking-mesta.
Posebnu vrednost nekretnini daje njen položaj. Smeštena je u mirnoj ulici, okružena porodičnim kućama i zelenilom, pa pruža privatnost i udaljenost od gradske vreve. Zahvaljujući južnoj orijentaciji, u unutrašnjost dopire mnogo prirodne svetlosti, a iz vile se pruža lep pogled na Zagreb.
Spoljašnji prostor zamišljen je kao produžetak unutrašnjeg dela kuće. Uređeni vrt, bazen površine 41 kvadratni metar i natkrivena terasa od 38 kvadratnih metara omogućavaju boravak na otvorenom tokom toplijih meseci.
Prostran enterijer otvorenog plana
Raspored prostorija prilagođen je savremenom načinu života, sa naglaskom na prostranost, funkcionalnost i povezanost unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora. U prizemlju se nalazi veliki dnevni boravak povezan sa kuhinjom i trpezarijom, koji zajedno čine jedinstvenu celinu. Na istom nivou su gostinjski apartman sa sopstvenim kupatilom, dodatni toalet i pomoćna kuhinja sa posebnim ulazom.
Velike staklene površine povezuju dnevni boravak sa terasom, bazenom i vrtom, a istovremeno omogućavaju prirodnom svetlu da prodre duboko u prostor.
Na spratu se nalazi privatni deo kuće. Tu su glavna spavaća soba sa garderoberom, kupatilom i terasom, kao i dečji apartman koji se, u zavisnosti od potreba budućih stanara, može pregraditi u dve zasebne spavaće sobe sa zajedničkim kupatilom.
Savremena tehnologija i pažljivo birani materijali
Vila je opremljena kvalitetnim materijalima i savremenim sistemima koji doprinose udobnosti. Podovi su obloženi belim teracom, koji prostoru daje elegantan i sveden izgled, dok otvoreni kamin unosi toplinu i prijatnu atmosferu.
U kući su ugrađeni podno grejanje, klima-uređaji u svim sobama i sistem za pametno upravljanje domom. Predviđena je i mogućnost ugradnje solarnih panela.
Dom koji je privlačio pažnju javnosti
Tokom uređenja vile Nikolina Pišek je na društvenim mrežama delila pojedine faze radova i detalje budućeg porodičnog doma. Posebnu pažnju privukli su upečatljiv luster težak čak 300 kilograma i kupatilo sa okruglom kadom i krovnim prozorom, koji prostoru daje poseban izgled.
Voditeljka je u ovoj zagrebačkoj vili planirala da započne novo poglavlje porodičnog života sa suprugom Vidojem Ristovićem. Međutim, nakon njegove smrti u maju 2022. godine, nekretnina je postala predmet velikog interesovanja javnosti i medija.
Biznis Kurir/Jutarnji.hr