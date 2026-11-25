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Savremena arhitektura, prostran enterijer, velike staklene površine, privatni bazen i impresivan pogled na Zagreb samo su neke od odlika luksuzne vile voditeljke Nikoline Pišek, koja se ponovo našla na tržištu nekretnina. Smeštena u zagrebačkom naselju Šestine, u jednom od najatraktivnijih delova grada, vila je trenutno u ponudi agencije za nekretnine Eurovilla, a mesečni zakup iznosi 7.000 evra.

Nekretninu je poznata voditeljka kupila sa pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem, a poslednjih godina nekoliko puta se našla na tržištu, i to u oglasima za prodaju i izdavanje. Ranije je nuđena za 1,7 miliona evra, dok je u jednom periodu mesečna zakupnina iznosila 8.000 evra.

Posebnu vrednost nekretnini daje njen položaj. Smeštena je u mirnoj ulici, okružena porodičnim kućama i zelenilom, pa pruža privatnost i udaljenost od gradske vreve. Zahvaljujući južnoj orijentaciji, u unutrašnjost dopire mnogo prirodne svetlosti, a iz vile se pruža lep pogled na Zagreb.

Spoljašnji prostor zamišljen je kao produžetak unutrašnjeg dela kuće. Uređeni vrt, bazen površine 41 kvadratni metar i natkrivena terasa od 38 kvadratnih metara omogućavaju boravak na otvorenom tokom toplijih meseci.

Prostran enterijer otvorenog plana

Raspored prostorija prilagođen je savremenom načinu života, sa naglaskom na prostranost, funkcionalnost i povezanost unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora. U prizemlju se nalazi veliki dnevni boravak povezan sa kuhinjom i trpezarijom, koji zajedno čine jedinstvenu celinu. Na istom nivou su gostinjski apartman sa sopstvenim kupatilom, dodatni toalet i pomoćna kuhinja sa posebnim ulazom.

Velike staklene površine povezuju dnevni boravak sa terasom, bazenom i vrtom, a istovremeno omogućavaju prirodnom svetlu da prodre duboko u prostor.

Na spratu se nalazi privatni deo kuće. Tu su glavna spavaća soba sa garderoberom, kupatilom i terasom, kao i dečji apartman koji se, u zavisnosti od potreba budućih stanara, može pregraditi u dve zasebne spavaće sobe sa zajedničkim kupatilom.

Savremena tehnologija i pažljivo birani materijali

Vila je opremljena kvalitetnim materijalima i savremenim sistemima koji doprinose udobnosti. Podovi su obloženi belim teracom, koji prostoru daje elegantan i sveden izgled, dok otvoreni kamin unosi toplinu i prijatnu atmosferu.

U kući su ugrađeni podno grejanje, klima-uređaji u svim sobama i sistem za pametno upravljanje domom. Predviđena je i mogućnost ugradnje solarnih panela.

Dom koji je privlačio pažnju javnosti

Tokom uređenja vile Nikolina Pišek je na društvenim mrežama delila pojedine faze radova i detalje budućeg porodičnog doma. Posebnu pažnju privukli su upečatljiv luster težak čak 300 kilograma i kupatilo sa okruglom kadom i krovnim prozorom, koji prostoru daje poseban izgled.