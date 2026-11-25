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Objavljen zvanični kurs dinara za danas: Evo koliko će iznositi evro, a koliko dolar i kako su se valute menjale tokom godine
- Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi 117,6478 dinara, uz neznatnu promenu u odnosu na utorak, saopštila je NBS
- Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou i od početka godine za 0,3 odsto
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Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće 117,6478 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,6 odsto i iznosi 107,1962 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru biće slabiji za 2,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,0 odsto, a od početka godine za 6,8 odsto.
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