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Dok cene odmora u poznatijim turističkim centrima u Srbiji često dostižu nekoliko hiljada dinara po noćenju, na jugu zemlje postoji banja u kojoj smeštaj može da se pronađe već za 1.000 dinara po osobi. Reč je o Sijarinskoj Banji, koja je poznata po brojnim mineralnim izvorima, prirodnom gejziru i termalnim bazenima, ali i po pristupačnim cenama privatnog smeštaja.

Smeštena u opštini Medveđa, u Jablaničkom okrugu, na oko 520 metara nadmorske visine. Ova banja predstavlja zanimljivu opciju za one koji žele da se odmore, a da pritom ne potroše previše novca. Od Leskovca je udaljena oko 50 kilometara, od Niša oko 95, dok je od Beograda deli približno 330 kilometara.

Smeštaj već od 1.000 dinara

Jedan od glavnih razloga zbog kojih Sijarinska Banja privlači pažnju turista jesu cene prenoćišta. Prema trenutno objavljenoj ponudi privatnog smeštaja, krevet u ekonomičnim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama može se iznajmiti za svega 1.000 dinara po osobi za noć.

Za one koji žele više privatnosti i komfora, u ponudi su i opremljeni studio apartmani. Tako noćenje u studiju za dve osobe košta 3.000 dinara, dok je za smeštaj tri osobe potrebno izdvojiti 4.500 dinara za noć.

Ovi apartmani imaju sopstveno kupatilo, čajnu kuhinju i frižider, dok ekonomične sobe podrazumevaju zajedničko kupatilo i kuhinju. To znači da par koji izabere studio može da plati 1.500 dinara po osobi za noćenje, dok tročlana porodica ili društvo za isti tip smeštaja izdvaja 1.500 dinara po osobi.

Foto: Printscreen YouTube

Za goste koji žele organizovaniji boravak, druga mogućnost je Specijalna bolnica za rehabilitaciju „koja raspolaže jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, kao i apartmanima.

Prema objavljenom cenovniku za 2026. godinu, samo noćenje u dvokrevetnoj ili trokrevetnoj sobi u osnovnom bloku košta 3.960 dinara po osobi. Noćenje sa doručkom iznosi 4.290 dinara, polupansion 4.840 dinara, dok je za pun pansion potrebno izdvojiti 5.500 dinara po osobi.

U zavisnosti od vrste sobe i izabranog programa, dostupne su i dodatne usluge, uključujući medicinske i velnes sadržaje. Zbog toga je ova opcija namenjena i gostima koji žele da spoje odmor sa rehabilitacijom i različitim tretmanima.

Ima čak 26 mineralnih izvora

Sijarinska Banja ima ukupno 26 mineralnih izvora, od kojih se 18 koristi u medicinske svrhe. Posebnu atrakciju predstavlja gejzir sa toplom mineralnom vodom, koji izbacuje vodu nekoliko metara uvis i jedan je od najprepoznatljivijih simbola ovog mesta.

U banji se nalaze i termalni bazeni, kupatila i sadržaji za opuštanje, zbog čega je posećuju i oni koji ne dolaze isključivo zbog zdravstvenih tretmana. Gostima su na raspolaganju i prirodne lepote okolnih planina, kao i mirno okruženje pogodno za odmor daleko od gradske gužve.