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Ruskinja Tanja, koja već godinu dana živi u Srbiji, podelila je na Instagramu svoje iskustvo sa našim ljudima, a posebnu pažnju posvetila je stanodavcu Vladimiru, koji je, kako kaže, za nju pravo oličenje srpskog mentaliteta. Iako se tokom boravka u našoj zemlji navikla na mnoge stvari, priznaje da je ponašanje Srba i dalje iznova iznenađuje, a vrhunac se desio nakon blokiranja računa u ALTA banci.

Kako je objasnila, njen stanodavac je čovek koji gotovo nikada ne dolazi na vreme, ali kada je nekome potrebna pomoć, spreman je da uradi i ono što niko od njega ne očekuje.

- U Srbiji sam već godinu dana i mnoge stvari su prestale da me iznenađuju, ali jedna stvar me svaki put iznova iznenadi. A to je mentalitet Srba. Pravi primer, oličenje srpskog mentaliteta jeste moj stanodavac Vladimir - ispričala je Tanja.

"Nikada ne dolazi na vreme, ali kada je hitno, stvori se za 15 minuta"

Ruskinja je otkrila da se sa Vladimirom sastaje jednom mesečno kako bi mu platila kiriju. Međutim, iako se unapred dogovaraju o terminu, on gotovo nikada ne ispoštuje dogovoreno vreme.

Kako kaže, ponekad kasni satima, nekada i danima, a dešava se i da potpuno zaboravi da treba da dođe.

- Ovom čoveku se nikad nigde ne žuri - našalila se Tanja.

Ipak, potpuno drugačiju stranu njegovog karaktera upoznala je kada su joj se jednom prilikom zaglavila vrata spavaće sobe.

Pozvala je Vladimira očekujući da će joj pomoći da pronađe bravara, ali on je odlučio da problem reši lično. Na njeno iznenađenje, stigao je za svega 15 minuta.

Najpre je pokušao sam da otvori zaglavljena vrata, ali kada nije uspeo, došao je na još neobičniju ideju - da donese merdevine i kroz prozor uđe u prostoriju.

- Vladimire, imaš ženu, porodicu, sinovi ti rastu, hajde malo da se vratimo u realnost - prisetila se Tanja svoje reakcije.

Iako ju je njegova spremnost da se popne kroz prozor nasmejala i iznenadila, kako kaže, tek je nedavno doživela situaciju koja ju je potpuno ostavila bez reči.

Zatražila mu je malu uslugu, a njegova reakcija ju je šokirala

Tanja je ispričala da se nedavno suočila sa problemom u vezi sa bankovnim računom, zbog kojeg nije mogla da koristi svoju karticu.

Prema njenim rečima, nakon problema sa bankom u kojoj su račune imali brojni ruski državljani koji žive u Srbiji, našla se u situaciji da nije mogla da obavi jedno plaćanje.

Zbog toga je odlučila da zamoli stanodavca za uslugu.

Predložila mu je da potrebnu uplatu obavi svojom karticom, a da mu ona zauzvrat da novac u gotovini.

Iako je očekivala da bi mogao da je odbije, budući da nisu naročito bliski, Vladimir je reagovao potpuno drugačije. Bez mnogo razmišljanja ponudio joj je podatke svoje bankovne kartice.

Međutim, plaćanje nije uspelo jer je kartica bila virtuelna.

Tanja mu se zahvalila i objasnila da transakcija nije prošla, smatrajući da se na tome njihova priča završava. Ali Vladimir nije odustao.

- Čekaj, sad ću ti poslati karticu na koju primam platu - rekao joj je, prema njenom svedočenju.

Njegova spremnost da sa njom podeli podatke kartice na koju prima zaradu toliko ju je iznenadila da je čitavu situaciju odlučila da prepriča svojim pratiocima.

"Prevaranti ne bi mogli da veruju koliko su imali sreće"

Tanja se na kraju našalila na račun poverenja koje njen stanodavac ima u ljude.

- Vladimir... Ovaj čovek nikad nije naseo na prevaru, a nikad i neće, jer prevaranti neće moći da veruju da su imali toliko sreće - ispričala je kroz smeh.