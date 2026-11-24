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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je potvrdu kojom se JKP ''Beogradski metro i voz'' potvrđuje prijava izvođenja radova na depou beogradskog metroa na Makišu, a početak radova planiran je za 26. novembar, navedeno je u dokumentu objavljenom na Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola.

Kako se navodi, prijava izvođenja radova potvrđena je investitoru JKP ''Beogradski metro i voz'' za depo na Makišu ukupne dužine 8,6 kilometara.

Radovi će se izvoditi na katastarskim parcelama na području katastarskih opština Železnik i Čukarica, na teritoriji grada Beograda.

- Datum planiranog početka izvođenja radova koji je investitor naveo u prijavi je 26.11.2026. godine, navodi se u dokumentu.