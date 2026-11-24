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Kina je danas pokrenula koordinisano pilot-testiranje tehnologije 6G u osam regiona, sa ciljem ubrzanja razvoja ove tehnologije, njene primene u industriji i komercijalizacije, u trenutku kada globalni proces usaglašavanja standarda mobilnih komunikacija nove generacije ulazi u ključnu fazu.

Program je pokrenulo kinesko Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija (MIIT) na Konferenciji o razvoju 6G tehnologije 2026. godine u Šangaju, a obuhvata Peking, Šangaj, provincije Hebej, Đangsu, Džeđang, Anhui, Hubej i Guangdong, prenela je danas kineska državna televizija CCTV.

Vang Peng, saradnik istraživač na Pekinškoj akademiji društvenih nauka, izjavio je za list Global tajms da bi ovaj program mogao da ubrza prelazak 6G tehnologije iz laboratorijskih istraživanja u praktičnu primenu, ističući da je bliža međunarodna koordinacija u uspostavljanju standarda od ključnog značaja za industriju mobilnih komunikacija.

Među prioritetnim oblastima programa su razvoj industrija povezanih sa 6G tehnologijom, uključujući terminalne uređaje nove generacije, ključne čipove i komponente, merne instrumente i satelitski internet, kao i ubrzanje razvoja primene u oblastima imerzivnih komunikacija, industrijske proizvodnje, privrede na malim visinama i pomorske privrede.

Pokretanje programa dolazi u trenutku kada globalni proces standardizacije 6G tehnologije ulazi u odlučujuću fazu, navodi Global tajms.

Prema vremenskom okviru predstavljenom na Konferenciji o razvoju 6G tehnologije 2026, očekuje se da prva verzija međunarodnih standarda bude objavljena u prvoj polovini 2029. godine, dok bi komercijalna primena mogla da postane izvodljiva oko 2030. godine, preneo je navodi portal Chinanews.com.

Istovremeno sa pokretanjem pilot-programa, u Šangaju je predstavljena deklaracija o zajedničkoj viziji globalnog razvoja 6G tehnologije, kojom se poziva na uspostavljanje jedinstvenih međunarodnih standarda, otvorenu industrijsku saradnju i održive inovacije.

Deklaracijom je definisano pet osnovnih principa razvoja 6G tehnologije: integrisana veštačka inteligencija, ekološka održivost, bezbednost i pouzdanost, otvorena saradnja i razvoj zasnovan na inovacijama.

Dokument se zalaže i za snažnije povezivanje komunikacionih tehnologija sa veštačkom inteligencijom, senzorskim sistemima i računarstvom, kao i za unapređenje saradnje između zemaljskih i satelitskih mreža.