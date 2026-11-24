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Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavila je da nije bilo zainteresovanih za kupovinu Prve srpske fabrike šećera Dimitrije Tucović 1898 Beograd u stečaju, koja je bila ponuđena na prodaju po početnoj ceni 1,05 milijardi dinara.

Javno nadmetanje za kupovinu šećerane u stečaju trebalo je da bude održano juče, ali nije bio uplaćen nijedan depozit, niti položena bankarska garancija za učešće u tom nadmetanju.

Na prodaju su bila ponuđena 72 objekta ukupne površine 395.024 kvadratna metra, pravo korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, kao i potraživanja stečajnog dužnika.

Imovina se nalazi u nekadašnjem fabričkom kompleksu u Kovilovu, na području Padinske Skele, a obuhvata 12 katastarskih parcela ukupne površine 1.013.471 kvadratni metar, odnosno nešto više od 101 hektara.

Pored fabričkih objekata, u kompleksu se nalaze i četiri parkinga, dimnjak, industrijska pruga, taložna polja i druga imovina.