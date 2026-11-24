Nema zainteresovanih za kupovinu Prve srpske fabrike šećera Dimitrije Tucović 1898: Početna cena bila 1,05 milijardi dinara
- Nije bilo zainteresovanih za kupovinu Prve srpske fabrike šećera 'Dimitrije Tucović 1898' u stečaju, iako je početna cena bila 1,05 milijardi dinara.
- Na javno nadmetanje nije uplaćen nijedan depozit niti položena bankarska garancija za učešće.
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavila je da nije bilo zainteresovanih za kupovinu Prve srpske fabrike šećera Dimitrije Tucović 1898 Beograd u stečaju, koja je bila ponuđena na prodaju po početnoj ceni 1,05 milijardi dinara.
Javno nadmetanje za kupovinu šećerane u stečaju trebalo je da bude održano juče, ali nije bio uplaćen nijedan depozit, niti položena bankarska garancija za učešće u tom nadmetanju.
Na prodaju su bila ponuđena 72 objekta ukupne površine 395.024 kvadratna metra, pravo korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, kao i potraživanja stečajnog dužnika.
Imovina se nalazi u nekadašnjem fabričkom kompleksu u Kovilovu, na području Padinske Skele, a obuhvata 12 katastarskih parcela ukupne površine 1.013.471 kvadratni metar, odnosno nešto više od 101 hektara.
Pored fabričkih objekata, u kompleksu se nalaze i četiri parkinga, dimnjak, industrijska pruga, taložna polja i druga imovina.
Biznis Kurir/Beta