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Skelet malog dinosaurusa koji liči na T-reksa prodat je na aukciji u Njujorku za 47,3 miliona dolara kupcu čiji identitet nije objavljen, saopštila je aukcijska kuća "Sotbi".

Aukcijska kuća očekivala je da će fosil biti prodat za šest do devet miliona dolara.

Rekordna cena skeleta nazvanog "Džodi" znači da je ovo drugi najskuplji fosil dinosaurusa ikada prodat.

Ovog leta, fosil T-reksa poznat kao "Gas" prodat je za rekordnih 50,1 milion dolara, takođe na aukciji kuće "Sotbi", preneo je AP.

Novi vlasnik "Džodija" za sada je odlučio da ostane anoniman nakon što je nadmašio ponude još pet potencijalnih kupaca koji su učestvovali na aukciji putem interneta i telefona.

Aukcija je trajala oko 12 minuta, navodi se u saopštenju "Sotbija".

Mali dinosaurus, nanotiranus, bio je otprilike upola manji od odraslog T-reksa, a ove dve vrste živele su u istom periodu krede, pre oko 67 miliona godina.

Nanotiranus je imao relativno duže prednje udove i veće kandže, kao i tanje zube nalik sečivima u poređenju sa svojim poznatim rođakom.

"Džodi" je jedan od samo tri skeleta ove vrste za koje se zna da postoje. Visok je 2,9 metara i dugačak gotovo šest metara. Smatra se da je očuvano oko 70 odsto njegovog skeleta.

Dinosaurus je dobio ime po Džodi Pirson, rančerki iz Montane koja ga je pronašla na svom imanju 2019. godine.