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Povodom oduzimanja dozvole za rad Alta banci, oglasili su se i iz Addiko banke.

- Imajući u vidu aktuelna dešavanja na domaćem finansijskom tržištu i interesovanje klijenata i javnosti, Addiko Bank a.d. Beograd ističe da posluje stabilno i neometano, uz adekvatnu kapitalnu poziciju i visok nivo likvidnosti - saopštilis u iz Addiko banke.

Odluka Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad Alta banci odnosi se isključivo na Alta banku i nema uticaja na poslovanje Addiko banke, sredstva njenih klijenata niti dostupnost proizvoda i usluga. Addiko Bank a.d. Beograd posluje na osnovu sopstvene dozvole za rad i pod nadzorom Narodne banke Srbije i nema izloženost prema Alta banci. To znači da sve usluge – platni promet, krediti, depoziti, kartice, elektronsko i mobilno bankarstvo, poslovnice i kontakt centar – funkcionišu redovno, ističu u Addiko banci.

"Naša banka posluje sa pokazateljem adekvatnosti kapitala od 23,47% i pokrićem likvidnosti od 282%, što je značajno više od svih regulatornih zahteva. Za naše klijente najvažnije je da znaju da poslujemo redovno, da su im svi proizvodi i usluge dostupni bez prekida i da aktuelna situacija sa Alta bankom nema uticaja na njihova sredstva niti poslovanje sa Addiko bankom. Ostajemo u potpunosti fokusirani na klijente i kontinuitet poslovanja“, izjavio je Srđan Kondić, predsednik Izvršnog odbora Addiko Bank a.d. Beograd.

Addiko Bank a.d. Beograd je u stopostotnom vlasništvu Addiko Bank AG iz Beča, banke listirane na Bečkoj berzi i pod nadzorom Evropske centralne banke (ECB). Addiko Bank AG nalazi se u procesu preuzimanja od strane Raiffeisen Bank International AG (RBI). Završetak transakcije podleže pribavljanju potrebnih regulatornih saglasnosti.

"Addiko Bank a.d. Beograd je važan deo Addiko Grupe i ima punu podršku matične banke. Aktuelna dešavanja na lokalnom tržištu ni na koji način ne utiču na proces preuzimanja Addiko Bank AG od strane Raiffeisen Bank International AG. Transakcija se odvija u skladu sa planiranim koracima i očekujemo da RBI po završetku procesa zadrži vlasništvo nad svim članicama Addiko Grupe, uključujući i Srbiju“, izjavio je Herbert Juranek, glavni izvršni direktor Addiko Bank AG.