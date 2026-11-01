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Mario Kranjac, američki advokat, preduzetnik, investitor i bivši gradonačelnik mesta Englvud Klifs u Nju Džerziju, izgradio je karijeru koja povezuje pravo, biznis i politiku. Sin hrvatskih imigranata, danas vodi advokatsku kancelariju na adresi 30 Volstrit, sa pogledom na Njujoršku berzu, a tokom karijere sarađivao je sa poznatim ličnostima i kompanijama, uključujući i one iz Hrvatske.

Kranjac je studirao računovodstvo na Univerzitetu Fordam, stekao licencu ovlašćenog javnog računovođe, a potom završio i pravni fakultet. Devet godina radio je u velikoj advokatskoj kancelariji, gde je postao partner, pre nego što je odlučio da pokrene sopstveni posao.

Početkom devedesetih ponovo se poslovno povezao sa Hrvatskom, pomažući tamošnjim kompanijama da se prilagode tržišnoj ekonomiji. Među njima je bio i zagrebački Imunološki zavod, za koji je učestvovao u pregovorima o međunarodnim ugovorima i distribuciji proizvoda.

- Imali su odličan proizvod i odličnu tehnologiju, ali to pre jednostavno nikoga nije zanimalo. A onda je došao kapitalizam - prisetio se Kranjac.

Radio sa poznatim imenima

Tokom karijere sarađivao je sa brojnim poznatim klijentima, među kojima su Lionel Mesi, Džini Hilfiger i Lidija Bastijanih. Kada je Bastijanih pokretala televizijsku emisiju za PBS, savetovao joj je da osnuje sopstvenu produkcijsku kompaniju kako bi imala kontrolu nad budžetom.

Lionel Mesi, Svetsko prvenstvo 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

Porodične veze sa Hrvatskom sačuvao je i nakon što je izgradio karijeru u Americi. Prvi put je tamo boravio 1972. godine, kada je imao sedam godina, a njegova porodica i danas ima kuću nedaleko od Pule. Nastojali su da tu vezu prenesu i na naredne generacije.

Od izazova komšija do gradonačelničke funkcije

U politiku je ušao nakon što su ga poznanici izazvali da pokuša da pobedi tadašnju gradsku vlast u Englvud Klifsu. Otac i sin su, kako je ispričao, zajedno obavljali funkciju gradonačelnika čak 42 godine.

Kranjac je odlučio da izađe na izbore i, kako kaže, pokucao na vrata gotovo svakog domaćinstva u gradu. Stanovnike je pitao zašto glasaju za iste ljude, a kampanju je zasnovao na obećanju da će smanjiti poreze i troškove gradske uprave. Pobedio je, a kasnije osvojio još jedan mandat.

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Kao jedan od primera neefikasnosti sistema naveo je podatak da je policijski načelnik grada sa svega 26 policajaca imao veću platu od policijskog komesara Njujorka, koji je rukovodio desetinama hiljada zaposlenih.

O američkoj politici i Donaldu Trampu

Kranjac je već dve decenije član upravnog odbora organizacije Guardian Angels, a blizak je i njenom osnivaču Kertisu Slivi, sa kojim je sarađivao i na planu za upravljanje Njujorkom.

Govorio je i o vezi sa republikanskim političarem Njutom Gingričem, nekadašnjim predsednikom Predstavničkog doma američkog Kongresa. Nedavno je, kako je naveo, organizovao večeru povodom Gingričeve nove knjige, a posebno je izdvojio njegovu poruku da političari moraju da prestanu da vode kampanje i počnu da upravljaju.

Kranjac ne krije ni podršku Donaldu Trampu. Pohvalio je njegovu politiku prema granicama, trgovini i NATO-u, dok je kao jedan od najvećih problema SAD izdvojio stanje ekonomije i rast troškova života. Hrvatsku, s druge strane, vidi kao prostor za buduća ulaganja i razvoj poslovnih odnosa sa Amerikom.

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Ipak, kada govori o onome na šta je najponosniji, ne izdvaja poslovne uspehe ni poznate klijente.

- Najponosniji sam što sam dobar suprug i dobar otac - rekao je Kranjac, koji je sa suprugom Nensi u braku 34 godine i ima troje dece i dvoje unučadi.

Njegova porodična priča, kako ističe, najbolje pokazuje šta za njega znači američki san. Otac je u Ameriku došao kao radnik u mašinskoj kompaniji, a decenijama kasnije Kranjac mu je, kao advokat, pomogao da postane njen vlasnik.

Mladima koji tek grade karijeru poručuje da ulažu u obrazovanje i rad, jer smatra da upravo obrazovanje pruža mogućnost za napredak.