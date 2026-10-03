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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da "nije istrčao pred rudu" kada je najavio južnokorejsku investiciju u Alaska LNG, projekat tečnog prirodnog gasa koji se planira već decenijama, ali za koji još ne postoje obavezujući ugovori.

Tramp je u sredu predstavio planove prema kojima bi Južna Koreja trebalo da investira 200 milijardi dolara u projekte u SAD, ali je zvanični Seul ubrzo reagovao saopštenjem da jedan od ključnih elemenata - gasovod vredan 54 milijarde dolara za dugoplanirani LNG projekat na Aljasci - još nije definitivno ugovoren, prenosi Rojters.

"Nisam istrčao pred rudu"

- Nisam istrčao pred rudu. Mislim, oni su bili tamo i imali su svoje predstavnike. I da vidimo, ako to ne žele da urade, meni je to u redu. Samo ću im naplatiti više - rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

On je ranije u petak takođe izjavio da trgovinski sporazum SAD sa Južnom Korejom uključuje 8,4 milijarde dolara za projekat eksploatacije sirove nafte iz iscrpljenog naftnog polja, iako je južnokorejska državna novinska agencija Jonhap prenela da je zvaničnik južnokorejskog ministarstva industrije bio iznenađen ovom tvrdnjom.

Pomenuti zvaničnik je istakao da je sporazum ograničen na ono što se nalazilo u zajedničkom informativnom biltenu koji su Seul i Vašington objavili u novembru 2025. godine.

Službenici za odnose sa javnošću u ambasadi Južne Koreje u Vašingtonu nisu odmah bili dostupni za komentar.

Cena duplo veća

Trampovo nastojanje da južnokorejske investicije usmeri u projekat Alaska LNG ponovo stavlja u fokus poduhvat koji bi koštao više nego dvostruko u odnosu na slična postrojenja na američkoj obali Meksičkog zaliva.

Projekat podrazumeva izgradnju gasovoda dugog preko 1.300 kilometara od oblasti Nort Sloup do postrojenja za utapanje prirodnog gasa u luci Nikisiki na jugu Aljaske.

Tramp je naveo da će južnokorejska investicija od 200 milijardi dolara uključivati izgradnju osam velikih nuklearnih elektrana, gasovod za prirodni gas i elektranu kapaciteta šest gigavata u Teksasu.

Ova objava predstavlja prvi set velikih projekata u okviru šireg paketa strateških investicija od 350 milijardi dolara koji je Južna Koreja obezbedila prošle godine u sklopu trgovinskog sporazuma sa Vašingtonom.