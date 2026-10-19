Tramp povukao potez koji je uzdrmao tržište: Cena nafte nastavlja da pada, evo koliko sada košta barel
- Cene nafte danas padaju nakon što je Donald Tramp ukinuo sankcije Rusiji
- Brent je u ranoj trgovini na azijskim berzama pao više od 1,5 odsto, na 107,92 dolara po barelu
Cene nafte nastavljaju danas da padaju nakon što je predsednik SAD Donald Tramp ukinuo sankcije Rusiji.
Fjučersi nafte Brent nastavili su pad i jutros na azijskim berzama, pri čemu se cena u ranoj trgovini spustila za više od 1,5 procenata na 107,92 dolara po barelu, prenosi Al Džazira.
Do ovoga dolazi nakon što je Tramp u petak potpisao izvršnu uredbu kojom se ukidaju brojne sankcije povezane sa Rusijom, samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da stupe na snagu, uključujući carine na rusku robu i kazne za kupovinu nafte i gasa iz ove zemlje.
Cena sirove nafte Brent nakratko je u petak dostigla 110 dolara po barelu prvi put od maja, pošto su tenzije i bezbednosne pretnje na Bliskom istoku izazvale zabrinutost za bezbednost plovidbe i smanjenje globalnog snabdevanja energentima.
Biznis Kurir/Tanjug