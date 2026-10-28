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Dogovor predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina o plasmanu ruskog dizela na američko i svetsko tržište uticaće na to da cene sirove nafte na svetskim berzama počnu da padaju, ali je, kako ističu sagovornici Kurir Biznisa, teško prognozirati da li će se i kada vratiti na nivo od pre izbijanja krize na Bliskom istoku.

Kada padaju cene goriva?

Kao posledica pada cene sirove nafte na svetskim berzama, kako smatra vlasnik "Knez petrola" Srđan Knežević, uskoro se može očekivati pojeftinjenje naftnih derivata na svetskom tržištu.

- Taj dogovor Amerike i Rusije nam znači jer će cena sirove nafte pasti. Sve zavisi od Amerike irata sa Iranom, ali mislim da bi u doglednoj budućnosti moglo da se oseti da cena derivata počne da pada na svetskom tržištu, od čega dosta zavisi i cena kod nas. Sada je na svetskom tržištu cena dizela 1.405 evra po metričkoj toni, a benzina 1.125 evra. A 23. februara 2026. dizel je koštao 678 po metričkoj toni, a benzin 688 evra. Cene su krenule da padaju, ali teško da će se vratiti na nivo pre krize, a i ako se vrate, za to će biti potrebno dosta vremena - smatra Knežević.

Za Srbiju ključan rad rafinerije u Pančevu

Prema njegovim rečima, zbog niskog vodostaja Dunava u poslednja dva meseca tim putem je uvezeno svega oko 20.000 tona naftnih derivata, pa sva proizvodnja ide iz rafinerije u Pančevu, a dogovor velikih sila mogao bi da ima pozitivan efekat i na sudbinu NIS-a.

- Da nema rafinerije i NIS-a, stala bi cela privreda. Poslednja tri meseca vodostaj Dunava je toliko nizak da barže kapaciteta 2.000 tona mogu da utovare samo oko 600 tona. To je malo, a transport železnicom poskupljuje derivate i zato se svi oslanjamo na NIS. Dobri odnosi Rusije i SAD bi mogli uticati i na rešavanje pitanja NIS-a. Nama kao najvećim kupcima NIS-a znači da on izađe iz sankcija i da nastavi rad normalnim intenzitetom, kao što je ranije radio, a ne da se iz meseca u mesec čeka da li će dobiti licencu ili ne i šta ćemo mi jer smo naslonjeni na NIS - ističe Knežević.

Prema najavljenim planovima, prva isporuka ruskog dizela trebalo bi da iznosi 300.000 tona, nakon čega bi usledile količine od 500.000 tona, milion tona, a potencijalno i do tri miliona tona, ukoliko Rusija bude u mogućnosti da ih obezbedi.

Ima li Rusija dovoljno goriva za izvoz?

Energetski analitičar Željko Marković smatra da je ključno pitanje da li Moskva zaista raspolaže dodatnim količinama goriva koje bi mogla da izveze. Od početka rata u Ukrajini ruska energetska infrastruktura izložena je napadima, a oštećeni rafinerijski kapaciteti nisu u potpunosti obnovljeni. Rusija je ranije čak ograničavala izvoz dizela zbog potreba sopstvenog tržišta.

- Ako gledamo te količine, 300.000 tona je oko 14 sati američke potrošnje. Petsto hiljada tona je otprilike za jedan dan potrošnje dizela u Americi. To su dosta male količine - objasnio je Marković za RTS.

VUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-U: TO SE TIČE SAMO AMERIKANACA I RUSA Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", izjavio je u ponedeljak uveče da kad su u pitanju sankcije NIS-u, ne misli da je rešenje da se odustane od prodaje te kompanije. - Ne bih to isključio kao mogućnost. To se tiče samo Amerikanaca i Rusa, to nema veze sa nama. Mislim da su Rusi postigli dogovor sa MOL-om o važnim stvarima. Ne bih isključio potencijalne razgovore sa Amerikancima ukoliko im ovo sa dizelom i neke druge stvari budu išle dobro. Čak ne bih isključio ni to da prodaju NIS Amerikancima. Ne kažem da je to izvesno - rekao je Vučić.

On ističe da bi dodatne isporuke ipak mogle da donesu izvesno smirivanje cena, ali ne i znatniji preokret, posebno ako se ne radi o novim količinama na svetskom tržištu, već o preusmeravanju postojećih isporuka ka američkim kupcima.

Srpsko tržište stabilno

Što se tiče srpskog tržišta, Marković veruje da trenutno nema razloga za veću zabrinutost zbog snabdevanja gorivom jer rafinerija NIS-a radi, a domaće tržište je stabilno.

- Sada je pitanje samo da NIS mora da radi, mora da prerađuje naftu i proizvodi dizel. Mislim da kod nas situacija nije toliko kritična. Daleko smo još od nestašica - rekao je Marković i dodao da bi eventualni prestanak rada rafinerije usled sankcija mogao da stvori ozbiljne probleme u relativno kratkom roku.

U takvom scenariju, prema Markovićevim rečima, Srbija bi mogla da se osloni na postojeće rezerve i uvoz tokom mesec ili dva, ali bi nakon toga snabdevanje postalo znatno neizvesnije.

Marković ukazuje da je posle dogovora Trampa i Putina došlo do privremene suspenzije određenih sankcija koje se odnose na ruski dizel, ali da sankcije prema Rusiji u celini, kao i one koje se odnose na NIS, nisu time ukinute.