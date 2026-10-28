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Od početka godine putem sistema eBolovanje koji je uspostavilo Ministarstvo zdravlja, otvoreno je gotovo 1.096.000 bolovanja za 633.300 zaposlenih, a sistem je do sada počelo da koristi oko 6.000 lekara, sopštila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Elektronska razmena dokumenata i obaveštenja omogućila je da zaposleni više ne moraju lično da dostavljaju papirne potvrde i doznake poslodavcima, dok poslodavci podatke o bolovanjima preuzimaju preko portala Kancelarije za IT i elektronsku upravu, odnosno sistema "eBolovanje - Poslodavac”.

U prvih devet meseci primene, do kraja septembra, ovo softversko rešenje koristilo je nešto više od 59.600 poslodavaca, a na potrebu da se procedura otvaranja bolovanja pojednostavi ukazuje privreda ali i građani već duži niz godina.

NALED je prvi put ovu preporuku definisao u Sivoj knjizi 5, 2013. godine, nakon čega je delimično unapređen postupak, ali ponovo postaje izazov u 2019. godini, nakon čega je predloženo unapređenje postupka u Sivoj knjizi zdravstva.

- Ovo je reforma od koje benefite vide svi, i građani i privreda i lekari. Prema ranijoj proceni NALED-a, priprema i dostavljanje papirne dokumentacije u ovoj proceduri poslodavce su godišnje koštali između 750 miliona i 1,8 milijardi dinara. Zato je važno da nastavimo sa digitalizacijom usluga u zdravstvu, a jedan od prvih narednih koraka jeste potpuna implementacija eKartona, koja se nalazi trenutno u pilot fazi - kaže Jelena Bojović, direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju i programska direktorka NALED-a.

Pojednostavljenje procedure uvodi se postepeno. Od 1. januara 2026. poslodavcima su omogućeni prijem i preuzimanje elektronskih potvrda i doznaka, kao i uvid u podatke o bolovanjima zaposlenih. Dokumenti koje izdaje izabrani lekar automatski su dostupni poslodavcu.

Od 1. aprila elektronska procedura proširena je i na podnošenje zahteva za obračun i refundaciju naknade zarade, kao i prigovora i zahteva za ponovnu ocenu i veštačenje bolovanja. Prema ranije objavljenim podacima Kancelarije za IT i eUpravu, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) elektronski je upućeno ukupno 157.800 zahteva – 84.114 za refundaciju i 73.686 za obračun naknade zarade.

Naredna unapređenja treba da zaokruže elektronsku razmenu sa RFZO-om. Do kraja oktobra planirana je potpuna digitalizacija razmene prigovora i zahteva za ponovnu ocenu i veštačenje bolovanja, uključujući dostavljanje odgovora RFZO-a, odnosno lekarskih komisija i praćenje statusa predmeta. Predviđena su i unapređenja podnošenja zahteva za obračun i refundaciju za preduzetnike, kao i servis za proveru pripadnosti zaposlenih filijalama i ispostavama RFZO-a.

Uz razvoj novih funkcionalnosti, sledi i proširenje obavezne primene sistema. Od 1. januara 2027. korišćenje postaje obavezno i za preduzetnike koji zapošljavaju druga lica. Preduzetnici bez zaposlenih i ubuduće će moći da ga koriste dobrovoljno. Kako je za pristup neophodna registracija na Portalu eUprava, preduzetnici sa zaposlenima pozivaju se da pripreme završe blagovremeno i spremno dočekaju početak obavezne primene.