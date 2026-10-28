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Grupa meštana Svetog Stefana i Pržna blokirala je danas gradilište budućeg hotela "Janu Kraljičina plaža" u Miločerskom parku gde se nastavljaju građevinski radovi na izgradnji još jednog stambenog bloka.

Gradnju hotela izvodi kompanija "Adriatik propertis" biznismena Petrosa Statisa.

Meštani su se izvinili radnicima i istakli da imaju obavezu da obaveste javnost da je katastarska parcela na kojoj se izvode radovi i danas u katastru zvanično označena kao "park" u sekciji "način korišćenja".

"Smatramo da trenutno u svetu ne postoji sličan slučaj - da se gradi u parku kondo hotel. Takođe apelujemo na nadležne institucije da obustave građevinske radove u Miločerskom parku jer sada je toku postupak zaštite Miločera. Na značaj zaštite Miločera je ukazao i Evropski parlament u svom poslednjem zvaničnom izveštaju o Crnoj Gori. Tražimo da se obustavi gradnja do detaljne provere građevinske dokumentacije za kondo hotel, kao i do pravosnažnog okončanja postupka zaštite Miločera u skladu sa pravilima struke kao preporukama Evrope Nostre i grupe Evroparlamentaraca koji su izrazili zabrinutost povodom nastavka gradnje u Miločeru", rekao je podgoričkim "Vijestima" u ime meštana Blažo Kažanegra.

On je dodao da takođe žele da upoznaju javnost sa činjenicom da su tražili pristup građevinskoj dokumentaciji kondo hotela po osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama, te da već 40 dana Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine odbija da postupi po njihovom zahtevu, pa su nedavno bili prinuđeni da podnesu žalbu.

Kažanegra je rekao da im je neophodna podrška svih građana Crne Gore, jer kako je kazao, Miločerski park je nacionalno blago.

"Ako se ovo radi u Miločeru danas 2026. godine, šta li će se raditi sutra na nekim drugim lokacijama koje su takođe važne za Crnu Goru", poručio je Kažanegra.