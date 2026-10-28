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Kompanija Srbijavoz raspisala je javnu nabavku vrednu 40 miliona dinara za uslugu održavanja tri brza voza "stadler KISS", dabldekera poznatijih pod nazivom "Soko", a rok za podnošenje ponuda je 30. novembar.

Kako je danas objavljeno na portalu javnih nabavku, usluga održavanja tri voza, koja u srpskoj železnici nose oznaku EMV serije 410/418, podrazumeva dijagnostiku neispravnosti i opravke u okviru depoa za održavanje elektromotornih vozova u Zemunu.

Održavanje bi podrazumevalo i pružanje tehničke podrške van radnog vremena i postojanje dežurne telefonske linije za potrebe konsultacija i pružanja brzih odgovora, kao i pružanje pomoći u planiranju održavanja.

Kada je reč o dijagnostici, od ponuđača se očekuje upravljanje softverom za održavanje EMV serije 410/418 uz korišćenje dijagnostičkog sistema voza (RDS), što podrazumeva i RAMS inženjerstvo, analizu podataka i izveštaje u vezi voznog parka.

Usluga podrazumeva i prenošenje znanja i veština tokom procesa pružanja usluge održavanja, kao i pružanje tehničke podrške koja se odnosi na oštećenja usled uticaja treće strane, na primer usled vandalizma, udesa, zloupotreba, više sile i slično.

Od podnosioca se očekuje da osoblje angažovano na održavanju vozova ima sertifikat od proizvođača kojim se dokazuje njihova obučenost.

Biznis Kurir/Tanjug

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