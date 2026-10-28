Slušaj vest

Posle samo sedam godina izgradnje, u jesen 1955. godine počela je da radi hidroelektrana „Zvornik“, najstarija HE na Drini. Bio je to gigantski poduhvat i ogroman uspeh graditelja tog doba. Zahvaljujući dobrom održavanju i brizi generacija radnika, HE „Zvornik“ je i danas ponos i jedan od stubova sigurne proizvodnje električne energije u „Elektroprivredi Srbije“. Nedavno je obeležila 71 godinu neprekidnog rada i time zakoračila u osmu deceniju poslovanja. Ovaj jubilej prate značajni proizvodni rezultati, uspešno završeni remontni radovi i sprovedena modernizacija postrojenja.

U februaru ove godine ostvarena je najveća mesečna proizvodnja od puštanja elektrane u rad. Sa proizvedenih 75.533 megavat-sati električne energije, ostvareno je za 83 odsto više u odnosu na prosečnu februarsku proizvodnju.

hidroelektrana Foto: EPS

Rad HE „Zvornik“ predstavlja primer kako se kroz revitalizaciju povećavaju snaga, pouzdanost i efikasnost postrojenja, uz produženje njegovog radnog veka. Ključni faktori uspeha su pouzdanost svih hidro agregata i posvećenost zaposlenih.

Riblja staza HE „Zvornik“ je jedinstvena u regionu po svojoj riblјoj stazi, kojom je omogućena bezbedna migracija riba koje su u reci Drini nizvodno od brane, u akumulaciju, uzvodno od brane. Stazom dugom 160 metara, u periodu mresta, riba koja je nizvodno od brane migrira u jezero. Godišnje od osam do 12 tona ribe migrira ovom stazom.

Izgradnja hidroelektrane započela je u proleće 1948. godine, čime je Mali Zvornik postao jedno od najvećih gradilišta u zemlji. U smeni je radilo i po 1.000 radnika iz svih krajeva tadašnje države, a najveći broj radnika zabeležen je 1952. godine, kada ih je na gradilištu bilo 2.681.

Uslovi rada na početku bili su izuzetno teški, s obzirom na to da se većina poslova obavljala ručno, uz pomoć krampova, lopata i malog broja mešalica. Drina je tokom gradnje zadavala velike muke graditeljima, a tokom radova život je izgubilo 39 radnika. Ova izgradnja bila je i svojevrsna škola u kojoj su se sticala znanja i iskustva za naredne hidroenergetske projekte.

Izgradnja je trajala sedam godina, a objekat je pušten u pogon 1955. godine. Značaj ovog projekta potvrđuje i podatak da je, u trenutku kada je Drina prvi put pregrađena, HE „Zvornik“ proizvodila čak 80 odsto ukupne električne energije u Srbiji.

Veća snaga

HE „Zvornik“ je pribransko-protočno postrojenje. Ima betonsku gravitacionu branu sa osam prelivnih polja, visine 42 i dužine 166,5 metara. U okviru ovog sistema, na nadmorskoj visini od 140 metara formirano je Zvorničko jezero, koje se prostire na površini od 810 hektara, ima zapreminu od 90 miliona kubnih metara vode i dužinu od 25 kilometara.

hidroelektrana Foto: EPS

Na svakoj obali Drine smeštena je po jedna mašinska zgrada sa po dva agregata. Na početku rada elektrane, njihova ukupna snaga iznosila je 94 megavata. Tokom revitalizacije sva četiri agregata od 2016. do 2020. godine njihova ukupna snaga povećana za 30 odsto, odnosno na trenutnih 122,4 megavata.