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Projekat izgradnje reverzibilne hidroelektrane "Bistrica" sve je više u fokusu energetskog sektora, jer je izvesno da sa povećanjem učešća obnovljivih izvora, poput vetra i solara, raste i potreba za stabilnim i pouzdanim sistemima koji mogu da obezbede ravnotežu u svakom trenutku. Skladištenje i balansiranje su se nametnuli kao ključni uslovi za dalji tempo priključenja kapaciteta koji koriste obnovljive izvore energije.

Za državu je RHE "Bistrica" strateški projekat, važan ne samo za Srbiju, već i region. To je projekat koji će obezbediti bezbednu i sigurnu integraciju 1.500 MW novih OIE u budućnosti.

- Za "Elektroprivredu Srbije" izgradnja RHE "Bistrica" je najznačajnija investicija. To je prva reverzibilna HE koju Srbija gradi posle više od četiri decenije i najveći novi energetski kapacitet od oko 660 MW и godišnjom proizvodnjom oko 1.600 gigavat-časova električne energije - kažu u EPS.

Reverzibilna HE "Bistrica" prostiraće se između reka Uvac i Lim, a na Uvcu 7,5 kilometara nizvodno od postojeće brane "Radoinja" planira se izgradnja brane "Klak". Ukupna zapremina te akumulacije iznosiće 108 miliona kubnih metara vode, dok će se kao donja akumulacija u sistemu RHE iskoristiti postojeća akumulacija "Potpeć" na Limu.

Predrag Mlađenović, pomoćnik izvršnog direktora za proizvodnju u EPS, kaže da je veliki deo projektne dokumentacije već urađen i da su pribavljene brojne saglasnosti i dozvole.

- Projekat ulazi u jednu od najvažnijih i do sada najintenzivnijih faza realizacije. Vlada Srbije donela je rešenja o javnom interesu za eksproprijaciju zemljišta i objekata za ovaj projekat. Obezbeđeni su i lokacijski uslovi za glavno postrojenje odnosno za elektranu, što je temelj za dalji razvoj projekta, a naredne godine očekujemo i građevinsku dozvolu - rekao je Mlađenović.

RHE Bistrica Foto: EPS

U narednom periodu očekuje se početak pripremnih radova i obuhvatiće rekonstrukciju postojeće, kao i izgradnju nedostajuće infrastrukture. Tender za radove na glavnom postrojenju trebalo bi da bude raspisan naredne godine, uz poštovanje svih zahteva Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) sa kojom bi iduće godine trebalo da bude potpisan ugovor o zajmu tokom specijalizovane izložbe EXPO 2027.

Za projekat izgradnje RHE "Bistrica" mnogo toga je do sada urađeno, a dokumentacija je vrlo obimna. Samo u poslednjih šest meseci podneto je oko 250 zahteva za dobijanje uslova za različite vrste dozvola i saglasnosti pred nadležnim organima.

Razvoj ekonomije i turizma

- Ovaj projekat ima pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu i sa ekološkog i sociološkog aspekta, uz poštovanje zakonskih normi u oblasti zaštite životne sredine. Uvažavajući te aspekte, kota gornjeg jezera spuštena je sa prvobitno planiranih 813 na 810 metara kako se ne bi mešale vode Uvca i Lima, a na taj način biće omogućeno potpuno funkcionalno i održivo vodosnabdevanje građana Priboja – objasnio je Mlađenović.

- Dodatno, izgradnjom novih pristupnih puteva u narednom periodu biće unapređena putna infrastruktura i biće stvoreni uslovi za lakše i brže kretanje stanovništva sa područja Priboja, Prijepolja i Nove Varoši. Očekuje se da izgradnja nove RHE ima uticaj i na privredni i ekonomski razvoj, turizam, ali i na povratak mladih stručnih ljudi u ovaj kraj.