Akciza za olovni benzin iznosiće 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.
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Stigla nova odluka o gorivu u Srbiji: Produženo smanjenje akciza, ovo su novi iznosi koji važe do 18. oktobra
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Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 18. oktobra, objavljeno je u Službenom glasniku.
Prethodna odluka je važila do danas. Akciza za olovni benzin iznosiće 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.
Podsećamo, cene goriva nisu se manjale ni ovog petka. Maksimalna maloprodajna cena evrodizela je 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene naftnih derivata važiće do petka, 16. oktobra 2026.
Biznis Kurir
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