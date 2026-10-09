Cene naftnih derivata važiće do petka 16. oktobra 2026.
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Ovo su nove cene goriva u Srbiji: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih 7 dana
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U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene goriva u odnosu na prethodnu nedelju ostaju nepromenjene.
Cene naftnih derivata važiće do petka, 16. oktobra 2026.
Na svetskom tržištu cena sirove nafte je i dalje visoka, a naftno tržište ulazi u sve osetljiviju fazu jer su komercijalne zalihe sirove nafte raspoložive za brzu isporuku gotovo iscrpljene. Međutim, građani Srbije nemaju razloga za brigu. Kako je više puta istakla ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović Srbija ima dovoljne rezerve i građani ne treba da brinu da li će biti dovoljno goriva.
Biznis Kurir
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