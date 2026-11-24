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Koliko novca je danas potrebno da bi jedna osoba u Srbiji mogla da živi pristojno, bez dece i kućnih ljubimaca, a da pritom ne mora da razmišlja o svakom dinaru do sledeće plate? Ovo pitanje osvanulo je na društvenoj mreži X, a odgovor koji je ponudio Grok, AI četbot kompanije xAI, privukao je pažnju.

Prema njegovoj proceni, za pristojan život u Beogradu potrebno je između 150.000 i 180.000 dinara neto mesečno. U taj iznos uračunati su stanovanje, hrana, računi i povremeni izlasci, dok bi u Novom Sadu i manjim gradovima za sličan život bilo dovoljno od 110.000 do 140.000 dinara.

Odgovor je otvorio zanimljivu temu o tome šta danas zapravo znači imati pristojnu platu u Srbiji. Iako se 150.000 do 180.000 dinara na prvi pogled može učiniti kao prilično dobra zarada, pitanje je koliko od tog novca zaista ostaje nakon što se izmire svi mesečni troškovi, posebno ako osoba živi kao podstanar.

Grok je u svojoj proceni naveo i da je prosečna plata u Srbiji oko 120.000 dinara i da se približava iznosu od 140.000 dinara. Ipak, treba imati u vidu da je reč o proceni veštačke inteligencije, a ne o zvaničnoj kalkulaciji troškova života.

Naravno, mnogo toga zavisi od grada, stambenog statusa i životnih navika. Jedno je kada osoba ima svoj stan i ne plaća kiriju, a sasvim drugo kada joj značajan deo mesečnih primanja odlazi na iznajmljivanje nekretnine. Upravo zbog toga, iznos koji je Grok izdvojio kao dovoljan za pristojan život mogao bi da bude tek početna tačka za one koji žele da žive bez stalnog preračunavanja troškova.

Usledili su brojni komentari i rasprava koji je grad najskuplji.

- Pristojan život propao.

- U NS minimum 150.000, u Bg oko 250.000.

- Ja bi samo hteo da znam u čemu je Novi Sad jeftiniji od Beograda? Jedino čega mogu da se setim je da se više troši na gorivo i taksi.

- Za pristojan zivot, sto hiljada po clanu porodice.

- Hej @grok da li je normalno da svi ljudi nevezano da li su sposobni samo za osnovni manuelni rad pa do vrhunskih strucnjaka, ocekuju da imaju "pristojan život" u smislu da im je bogom dano pravo na stan, posao, kola, izlasci, letovanja, zimovanja i slično.

- Moj tata ima penziju 36 hiljada, kao i veliki broj penzionera koji imaju isto toliko i manje, lekovi 10.000, režijski troškovi i hrana katastrofa - bili su samo neki od komentara na ovaj post.