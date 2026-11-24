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Zapadni Balkan je od 2004. godine od Evropske investicione banke (EIB) dobio 3,4 milijarde evra za finansiranje strateških putnih projekata, istaknuto je u Izveštaju o uticaju EIB Global za 2025–2026. godinu, koji obuhvata poslovanje Banke izvan Evropske unije.

Ova sredstva omogućila su unapređenje i razvoj 37 projekata putne infrastrukture u regionu i pomogla mobilisanju investicija u ukupnom iznosu od 6,9 milijardi evra.

Podrška EIB doprinela je unapređenju više od 4.700 kilometara puteva prvog i drugog reda na Zapadnom Balkanu. Od tog broja oko 1.600 kilometara čini deo prioritetne transevropske transportne mreže (TEN-T) koja prolazi kroz region. Tokom prošle godine EIB je potpisala ugovore za značajne projekte putne i železničke infrastrukture, kao što je modernizacija železnice u Albaniji na Koridoru VIII, koji će doprineti održivijem transportu, otvaranju novih radnih mesta i bržim trgovinskim tokovima.

Projekti takođe imaju koristi od inicijative Tima Evrope, koji objedinjuje povoljno finansiranje, bespovratna sredstva EU kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan i tehničku ekspertizu.

- EIB je dugoročno posvećena unapređenju saobraćajne infrastrukture širom Zapadnog Balkana - rekao je Richard Amor, direktor EIB za poslovanje u zemljama proširenja i susedstva Evropske unije.

- Bolja transportna povezanost znači kraće vreme putovanja, niže troškove i bolji pristup tržištima, što doprinosi jačanju regionalne integracije, privlačenju investicija i održivom rastu.

EIB je krajem 2025. godine ispunila obavezu da podrži investicije vredne 100 milijardi evra u okviru strategije EU „Globalni izlaz”, čiji je cilj da se do 2027. godine mobiliše do 300 milijardi evra za strateške investicije širom sveta. U okviru te inicijative, EIB je, na primer, zaključila ugovor o kreditu vredan 150 miliona evra za unapređenje putne mreže u Srbiji radi poboljšanja povezanosti, bezbednosti i otpornosti na klimatske promene.

Šire posmatrano, tokom prošle godine EIB je zaključila ugovore o finansiranju u ukupnoj vrednosti od 1,3 milijarde evra za projekte u u zemljama kandidatima za članstvo u EU (ne računajući Ukrajinu), kao i državama tzv. Istočnog susedstva. Kada je u pitanju uticaj ovih projekata, očekuje se da će omogućiti snabdevanje električnom energijom za 1,7 miliona domaćinstava, poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti za 1,2 miliona ljudi i podržati 1,1 milion dodatnih vožnji javnim prevozom godišnje.

Tokom 2025. godine Grupacija EIB je nastavila sa realizacijom svog „Plana klimatskog delovanja Banke” obezbedivši sredstva u visini od 5,1 milijarde evra za finansiranje klimatskog delovanja i održivosti životne sredine izvan EU. Ključne zelene investicije na Zapadnom Balkanu uključuju finansiranje vetroelektrane u Bosni i Hercegovini i železničkih projekata u Albaniji i Crnoj Gori.

Biznis Kurir