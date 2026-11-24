EIB od 2024. uložio 3,4 milijarde evra u putnu infrastrukturu Zapadnog Balkana: Omogućen razvoj i unapređenje 37 projekata u regionu
- EIB je od 2004. uložila 3,4 milijarde evra u strateške putne projekte na Zapadnom Balkanu, uz mobilisanje ukupno 6,9 milijardi evra investicija.
- Sredstva su omogućila unapređenje 37 projekata i više od 4.700 kilometara puteva, uključujući oko 1.600 kilometara TEN-T mreže.
- Prošle godine potpisani su i novi ugovori, među njima modernizacija železnice u Albaniji i kredit od 150 miliona evra za putnu mrežu u Srbiji.
Zapadni Balkan je od 2004. godine od Evropske investicione banke (EIB) dobio 3,4 milijarde evra za finansiranje strateških putnih projekata, istaknuto je u Izveštaju o uticaju EIB Global za 2025–2026. godinu, koji obuhvata poslovanje Banke izvan Evropske unije.
Ova sredstva omogućila su unapređenje i razvoj 37 projekata putne infrastrukture u regionu i pomogla mobilisanju investicija u ukupnom iznosu od 6,9 milijardi evra.
Podrška EIB doprinela je unapređenju više od 4.700 kilometara puteva prvog i drugog reda na Zapadnom Balkanu. Od tog broja oko 1.600 kilometara čini deo prioritetne transevropske transportne mreže (TEN-T) koja prolazi kroz region. Tokom prošle godine EIB je potpisala ugovore za značajne projekte putne i železničke infrastrukture, kao što je modernizacija železnice u Albaniji na Koridoru VIII, koji će doprineti održivijem transportu, otvaranju novih radnih mesta i bržim trgovinskim tokovima.
Projekti takođe imaju koristi od inicijative Tima Evrope, koji objedinjuje povoljno finansiranje, bespovratna sredstva EU kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan i tehničku ekspertizu.
- EIB je dugoročno posvećena unapređenju saobraćajne infrastrukture širom Zapadnog Balkana - rekao je Richard Amor, direktor EIB za poslovanje u zemljama proširenja i susedstva Evropske unije.
- Bolja transportna povezanost znači kraće vreme putovanja, niže troškove i bolji pristup tržištima, što doprinosi jačanju regionalne integracije, privlačenju investicija i održivom rastu.
EIB je krajem 2025. godine ispunila obavezu da podrži investicije vredne 100 milijardi evra u okviru strategije EU „Globalni izlaz”, čiji je cilj da se do 2027. godine mobiliše do 300 milijardi evra za strateške investicije širom sveta. U okviru te inicijative, EIB je, na primer, zaključila ugovor o kreditu vredan 150 miliona evra za unapređenje putne mreže u Srbiji radi poboljšanja povezanosti, bezbednosti i otpornosti na klimatske promene.
Šire posmatrano, tokom prošle godine EIB je zaključila ugovore o finansiranju u ukupnoj vrednosti od 1,3 milijarde evra za projekte u u zemljama kandidatima za članstvo u EU (ne računajući Ukrajinu), kao i državama tzv. Istočnog susedstva. Kada je u pitanju uticaj ovih projekata, očekuje se da će omogućiti snabdevanje električnom energijom za 1,7 miliona domaćinstava, poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti za 1,2 miliona ljudi i podržati 1,1 milion dodatnih vožnji javnim prevozom godišnje.
Tokom 2025. godine Grupacija EIB je nastavila sa realizacijom svog „Plana klimatskog delovanja Banke” obezbedivši sredstva u visini od 5,1 milijarde evra za finansiranje klimatskog delovanja i održivosti životne sredine izvan EU. Ključne zelene investicije na Zapadnom Balkanu uključuju finansiranje vetroelektrane u Bosni i Hercegovini i železničkih projekata u Albaniji i Crnoj Gori.
Biznis Kurir
Pored finansijskih sredstava, EIB pruža i tehničku pomoć kako bi pomogla zemljama da u planiranje projekata uključe klimatske rizike i ubrzaju realizaciju zelenih investicija. Kroz savetodavni program „Ozelenjavanje finansijskih sistema” EIB podržava Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Albaniju u izradi okvira klimatskih rizika, daljem unapređenju nacionalnih zelenih taksonomija i podsticanju zelenih investicija u malim i srednjim preduzećima.