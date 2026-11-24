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Evropska unija od 1. decembra uvodi privremene zaštitne kvote na uvoz određenih novih hibridnih putničkih automobila. Srbiji je za narednih 200 dana dodeljena kvota od 19.353 vozila, što je posebno značajno zbog proizvodnje modela Fiat Grande Panda Hybrid u Stellantisovoj fabrici u Kragujevcu.

Mera je utvrđena Uredbom Evropske komisije 2026/2614, usvojenom 23. novembra i objavljenom u Službenom listu EU dan kasnije. Primenjivaće se od 1. decembra 2026. do 18. juna 2027. godine.



Kolika je kvota za Srbiju?

Ukupno 19.353 vozila raspoređeno je u tri perioda:

1. decembar 2026 - 28. februar 2027: 8.709 vozila

1. mart - 31. maj 2027: 8.902 vozila

1. jun - 18. jun 2027: 1.742 vozila

Preračunato na 365 dana, ova količina odgovara približno 35.319 automobila,ali to je samo matematički godišnji ekvivalent, a ne zvanični godišnji limit.

Kvota se odnosi na uvoz u EU, odnosno na puštanje obuhvaćenih vozila u slobodan promet na tržištu Unije. Ne ograničava broj automobila koji mogu da se proizvedu u Srbiji. Neiskorišćene količine mogu se preneti u naredni period, dok se u slučaju prevelikog broja zahteva raspoloživa kvota deli srazmerno.

Zašto je važna za Kragujevac?

Zaštitna mera obuhvata nove putničke automobile sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i najmanje jednim elektromotorom koji služi za pogon. To uključuje klasične hibride (HEV), plug-in hibride (PHEV), ali i blage hibride (MHEV).

Upravo je to važno za Kragujevac, jer Fiat Grande Panda Hybrid koristi 48-voltni blagi hibridni sistem, a takva vozila obuhvaćena su merom EU. Potpuno električni automobili i polovna vozila nisu predmet ove konkretne zaštitne mere.

Foto: RETMEN / Sipa Press / Profimedia

Za primenu kvote nije presudno ko je vlasnik fabrike ili brenda, već nepreferencijalno poreklo automobila, koje se utvrđuje prema carinskim pravilima EU. Grande Pande proizvedene u Kragujevcu koje imaju srpsko nepreferencijalno poreklo računaju se u kvotu dodeljenu Srbiji.

Uredba, međutim, ne navodi pojedinačne proizvođače i modele, već kvote određuje prema zemlji porekla vozila.

Uvoz iz Srbije naglo porastao, ali u 2026. beleži pad

Evropska komisija u samoj uredbi navodi da su Kina, Maroko i Srbija najbrže rastući izvori uvoza novih hibridnih vozila u EU. Prema podacima Eurostata navedenim u tom dokumentu, uvoz hibridnih vozila poreklom iz Srbije u EU porastao je sa svega dva automobila 2023. i 17 u 2024. godini na 30.515 vozila tokom 2025. godine. U posmatranom 12-mesečnom periodu od jula 2025. do juna 2026. ukupno je uvezeno 41.537 vozila.

To je za oko 6.218 automobila više od matematičkog godišnjeg ekvivalenta nove srpske kvote. Ipak, to ne znači da je Srbija prekoračila ograničenje: nova mera počinje da se primenjuje tek 1. decembra 2026. godine, a prethodni podaci korišćeni su za procenu uvoza i određivanje kvota.

Zvanična kvartalna statistika iz uredbe pokazuje da je uvoz iz Srbije u EU dostigao vrhunac krajem prošle godine, a zatim počeo da pada: u trećem tromesečju 2025. uvezeno je 10.721 vozilo, u četvrtom 16.330, dok je u prvom kvartalu 2026. uvoz pao na 9.547, a u drugom na 4.939 vozila. Rojters takođe ukazuje da je obim uvoza iz Srbije, Maroka i Meksika u dvanaestomesečnom periodu premašio godišnji ekvivalent novih kvota, uz izrazit pad isporuka iz Srbije i Maroka u drugom kvartalu ove godine.

Srbija nije jedina zemlja obuhvaćena merom. Najveća kvota za 200 dana dodeljena je Kini - 191.780 vozila, dok su među ostalim velikim izvoznicima Japan, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Južna Koreja.

Šta se dešava kada se kvota potroši?

Kada se raspoloživa kvota iscrpi, uvoz dodatnih vozila obuhvaćenih merom iz te zemlje se ne dozvoljava. To znači da ograničenje može neposredno da utiče na dinamiku isporuka na tržište EU, ali ne i na samu mogućnost proizvodnje automobila u Srbiji.

Zato će za Stellantis biti važno da prati tempo isporuka i raspoložive količine tokom svakog od tri perioda.

Automobilski izvoz važan za Srbiju

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz u kategoriji motornih vozila i prikolica u prvih šest meseci 2026. iznosio je oko 2,8 mlrd EUR, odnosno 15,4% ukupnog robnog izvoza Srbije. To je rast od 51,1% u odnosu na isti period prethodne godine.

Ova kategorija obuhvata širi skup proizvoda, a ne samo putničke automobile i izvoz Stellantisa, ali podaci pokazuju značaj automobilske industrije za izvoz Srbije.

Važno je istaći i da je Evropska komisija uvela kvote kao privremenu meru tokom trajanja istrage, i da njeni rezultati mogu da dovedu do predloga dugoročnijih zaštitnih mera.