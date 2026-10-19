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Poslovni prihodi kragujevačke fabrike "Stelantis" porasli su gotovo deset puta, a kompanija je iz gubitka prešla u dobit od 3,71 milijardu dinara. Profesor Petar Veselinović ističe da su tome najviše doprineli serijska proizvodnja "fijata grande pande" i "sitroena C3", kao i izvoz na evropsko tržište. Očekuje još bolje rezultate, ali upozorava na rast poslovnih rashoda i značajan udeo uvoznih komponenti u proizvodnji.

Na listi 100 privrednih društava sa najvećim poslovnim prihodima, koju je objavila Agencija za privredne registre, nalazi se njih 76 koja su tokom 2025. postigla rast. Među kompanijama koje su najviše povećale prihode izdvaja se FCA Srbija, koja posluje u okviru automobilske grupacije "Stelantis" i upravlja fabrikom u Kragujevcu.

Profesor Petar Veselinović ističe da je snažan rast poslovnih prihoda kragujevačke fabrike "Stelantis" rezultat pokretanja masovne proizvodnje novih modela automobila, ali da prilikom analize poslovnih rezultata treba uzeti u obzir i prethodne godine.

- Pre svega, masovna i serijska proizvodnja i "grande pande" i "sitroena C3", u tri verzije, koje su našle tržište 90 odsto na teritoriji Evropske unije. Dakle, to je primarno poguralo taj poslovni prihod - objašnjava Veselinović.

Podseća da je kompanija 2024. godine, pre pokretanja masovne proizvodnje, zabeležila neto gubitak od 366 miliona dinara, dok je potom, uz poslovne prihode od 118,3 milijarde dinara, ostvarena neto dobit od 3,71 milijardu dinara.

- Pre svega, jedna masovna, odnosno serijska proizvodnja, izvoz koji je takođe propratio tu proizvodnju - naglašava Veselinović.

Rast izvoza i zaposlenosti - korist za celu privredu

Govoreći o tome koliko je od rasta proizvodnje u Kragujevcu dobila srpska privreda, Veselinović ističe da je najveću korist imao izvozni sektor.

- Najviše je dobio izvozni sektor, jer je 2,8 milijardi evra je izvezeno automobila ovde iz Kragujevca. Automobilski klaster zajedno, znači auto-delovi i automobili, na drugom su mestu sada. Bakar je još uvek na prvom - navodi profesor.

Prema njegovim rečima, izvoz automobilskog klastera porastao je za 51 odsto na godišnjem nivou, dok automobili u ukupnoj strukturi izvoza učestvuju sa oko 16 odsto.

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Ukazuje da se takvi rezultati odražavaju i na bruto domaći proizvod, ali i na zaposlenost, životni standard radnika i njihovih porodica, kao i na prihode lokalnog i republičkog budžeta.

- Broj zaposlenih je povećan. To automatski znači i porast životnog standarda tih ljudi koji rade u "Stelantisu" u Kragujevcu, njihovih porodica i, u svakom slučaju, prihode na lokalnom nivou, kada je u pitanju lokalni budžet, kao i republički budžet - kaže Veselinović.

Značajan udeo uvoznih delova, prostor za domaće dobavljače

Profesor ističe da se dodatni pozitivni efekti na privredu mogu očekivati sa razvojem mreže domaćih dobavljača. Navodi da za "Stelantis" u Kragujevcu trenutno radi oko 45 dobavljača, ali da je u proizvodnji i dalje značajan udeo uvoznih komponenti.

- Još uvek je značajna uvozna komponenta prisutna i mislim da tu treba raditi na supstituciji, pre svega tih uvoznih proizvoda koji stižu u gotov proizvod i sklapaju se ovde u Kragujevcu - ukazuje Veselinović.

Ocenjuje da bi veće učešće domaćih dobavljača doprinelo rastu poslovnih prihoda, bruto domaćeg proizvoda i životnog standarda stanovništva, uz mogućnost povećanja zarada.

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Istovremeno, upozorava da rast prihoda prati i povećanje troškova poslovanja.

- Tačno 9,6 puta su porasli poslovni prihodi, a 7,6 puta poslovni rashodi - navodi Veselinović i dodaje da je neophodno raditi na smanjenju troškova kako bi se poboljšali poslovni rezultati.

Očekuje da će rezultati za 2026. godinu biti bolji od prethodnih i procenjuje da bi poslovni prihodi mogli da premaše pet milijardi evra.

U Kragujevcu se proizvodi blizu 500 automobila dnevno

Veselinović kaže da u kragujevačkoj fabrici raste potreba i za inženjerima i za proizvodnim radnicima.

- Broj zaposlenih, broj inženjera svakako raste ovde, ali raste i broj manuelnih radnika. Pored treće smene, postoji i vikend smena - ističe profesor.

Navodi da u fabrici, pored domaćih radnika, radi i značajan broj stručnjaka iz inostranstva.

- Značajan broj ljudi već ovde iz Italije radi, Španije, Poljske, Slovačke. Govorim o tom inženjerskom delu, dakle, u strukturi radne snage - kaže Veselinović.

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Očekuje da će širenje proizvodnje stvoriti dodatne mogućnosti za zapošljavanje domaćih kadrova, posebno imajući u vidu studijske programe Univerziteta u Kragujevcu koji su povezani sa potrebama automobilske industrije.

Prema njegovim rečima, u kragujevačkoj fabrici trenutno se proizvodi blizu 500 automobila dnevno.

Hoće li se u Kragujevcu proizvoditi novi model

Govoreći o razvoju novih modela, Veselinović ocenjuje da je to neophodno zbog sve snažnije konkurencije, kako kineskih tako i evropskih proizvođača automobila.

- Ja sam gotovo siguran da će se i ovde u Kragujevcu pojaviti nešto što će morati masovnije da se proizvodi, a što neće biti "fijat grande panda" samo i "sitroen", nego i neki novi model - ističe Veselinović.

Smatra da bi razvoj novih modela mogao da otvori prostor i za nastavak saradnje "Stelantisa" i države Srbije, koja je manjinski partner u kompaniji.

- Konkurencija vas tera na to i kada je u pitanju konkurencija morate da budete stalno prisutni na tržištu - naglašava profesor.

Zaključuje da će nove tehnologije, razvoj modela i prilagođavanje promenama u savremenoj automobilskoj industriji biti među prioritetima kragujevačke fabrike u narednom periodu.