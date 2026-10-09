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Aleksandar Vučić je u današnjem govoru na skupu u Kragujevcu rekao da će, ako bude izabran za premijera, prosečna plata u tom gradu do kraja njegovog mandata biti 1.500 evra, a da mu je želja da prosečna penzija bude veća od 750 evra.

"Hoću da završimo most Karađorđe, jer kad dođe do Aranđelovca, onda ide do Rače, pa do Despotovca, pa do Bora. Eto još jednog važnog i odličnog puta za Kragujevac i povezivanje i sa istokom Srbije. Velike su to stvari, ogromne su te promene", rekao je Vučić.

1/11 Vidi galeriju Vučić peva na skupu u Kragujevcu Foto: Marko Kranjc

Dodao je da je danas prosečna plata u Kragujevcu 992 evra.

"Ja vam kažem, ukoliko me podržite za predsednika vlade, do kraja mandata sledeće vlade, prosečna plata u Kragujevcu biće 1.500 evra. Velike promene. Velike. Penzije: u januaru prosečna penzija u Srbiji biće 520 evra. Ja hoću, baš kao što sam rekao, da penzije prate plate. Želim da pre kraja mog mandata penzija bude preko 750 evra. I siguran sam da to zajedno možemo da uradimo, i da to zajedno možemo da napravimo".

Vučić se obratio penzionerima rečima da za njih ima posebnu poruku.