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Danska kompanija Lego saopštila je da će uložiti oko milijardu evra u izgradnju nove fabrike u Portugalu, kako bi odgovorila na rast potražnje za svojim proizvodima u Evropi i proširila poslovanje na tržišta Bliskog istoka i Afrike.

Nova fabrika biće izgrađena u Estareži, južno od Porta, prostiraće se na 115.000 kvadratnih metara i zapošljavaće više od 1.000 radnika kada dostigne pun kapacitet, prenosi Rojters.

Početak izgradnje planiran je za prvu polovinu 2027. godine, dok se početak proizvodnje očekuje 2030. godine.

To će biti osma fabrika kompanije Lego u svetu i četvrta u Evropi.

U novom pogonu proizvodiće se plastične kockice i drugi proizvodi, a postrojenje će obuhvatati proizvodnju, preradu, pakovanje i skladište.

Prema najavama kompanije, fabrika će biti njeno tehnološki najnaprednije i najautomatizovanije proizvodno postrojenje.

Direktor operacija kompanije Karsten Rasmusen izjavio je da će nova fabrika prvenstveno snabdevati evropska tržišta, ali i podržati širenje poslovanja u jugoistočnoj Evropi, Africi i na Bliskom istoku.

On je naveo da je Portugal izabran zbog rastuće privrede, kvalifikovane radne snage i dobre povezanosti sa transportnim mrežama.

Odluka o investiciji dolazi nakon upadljivog rasta poslovanja kompanije, čija je prodaja u prvoj polovini ove godine povećana za 21 odsto.

Tome je doprineo i plasman 330 novih kompleta igračaka, uključujući repliku trofeja Svetskog prvenstva u fudbalu, setove zasnovane na franšizi Pokemoni i saradnju sa Formulom 1.