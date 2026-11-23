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Povećanje cene stana posle predugovora ne postaje obaveza kupca samo zato što je investitoru poskupeo materijal. Presudni su sadržaj i forma potpisanog dokumenta, način određivanja cene i eventualno ugovorena mogućnost njenog usklađivanja. Pozivanje na skuplju gradnju nije dovoljno da prodavac jednostrano odredi novu cenu.

Ako je stan ugovoren za 120.000 evra, a investitor naknadno traži još 12.000, kupcu se menja čitava konstrukcija finansiranja. Već odobren kredit ne raste automatski sa zahtevom prodavca, dok rok za potpisivanje glavnog ugovora može nastaviti da teče.

Zato odgovor ne treba svesti na izbor između doplate i odustajanja. Najpre treba utvrditi da li je 120.000 evra konačna cena, rezultat ugovorene formule ili samo iznos iz rezervacije koja po sadržaju ne predstavlja punovažan predugovor.

Povećanje cene stana: Šta znači fiksna cena u predugovoru

Punovažan predugovor obavezuje na zaključenje glavnog ugovora sa već određenim bitnim sastojcima. Kod prodaje to su stan i cena. Na njega se primenjuje propisana forma glavnog ugovora, po pravilu javnobeležnička solemnizacija. Običan potpis na formularu investitora ne pruža istu pravnu zaštitu.

Vrhovni sud je u odluci Rev 774/2024 naglasio da predmet predugovora može biti i budući stan. Sama činjenica da zgrada nije završena ne pretvara kupca u naručioca građevinskih radova.

Povećanje cene stana zato proveravajte kroz tačnu formulaciju ugovora. Izrazi „fiksna cena”, cena po kvadratu uz konačno merenje i cena vezana za određeni indeks ne proizvode iste posledice. Razliku između rezervacije i obavezujućeg dokumenta objašnjava naš vodič o predugovoru.

Deset odsto nije opšta dozvola za doplatu

Zakon o obligacionim odnosima u članu 637 uređuje nepromenljivu cenu radova kod ugovora o građenju. Pod zakonskim uslovima izvođač može tražiti samo razliku preko deset odsto, uz ograničenje povezano sa docnjom. To nije pravilo po kojem svaki prodavac novogradnje može podići kupoprodajnu cenu.

Irska se zalaže za izgradnju malih stanova kako bi povećala broj nekretnina za izdavanje Foto: Shuterrstock

Povećanje cene stana ne može se izvesti ni prostim prepisivanjem procenta kojim je poskupeo jedan materijal. Rast cene armature od 20 odsto ne dokazuje da je ukupna ugovorena cena porasla toliko. Potrebno je utvrditi pravni osnov zahteva i obračun koji tom osnovu odgovara.

Klauzula o usklađivanju mora da omogući proveru računa

Ako je promena cene predviđena, tražite početnu osnovicu, ugovoreni pokazatelj, datume poređenja i deo cene na koji se promena primenjuje. Račun dobavljača može pokazati trošak investitora, ali sam po sebi ne dokazuje vašu obavezu da taj trošak preuzmete.

Povećanje cene stana od pet odsto na 120.000 evra iznosi 6.000 evra. Ako bi ugovor izričito dopuštao isto usklađivanje samo neplaćenih 60.000 evra, doplata bi bila 3.000. Ovo je ilustracija zašto osnovica mora biti navedena, a ne tumačenje konkretne klauzule.

Posebno razdvojite materijal od naknadno naručenih izmena i razlike u konačno izmerenoj površini. Svaka od tih stavki traži svoj ugovorni osnov; ne treba ih objediniti u neobrazloženu „korekciju”.

U ponuđenom aneksu proverite i rok predaje, specifikaciju opreme i tretman već uplaćenog novca. Prihvatanje doplate ne bi smelo da prikrije novu odredbu kojom kupac potvrđuje da nema drugih potraživanja, iako investitor već kasni. Ako se deo prvobitno ugovorene opreme sada izbacuje, uz veću cenu dobijate i drugačiji predmet ispunjenja.

Promenjene okolnosti nisu isto što i novi cenovnik

Član 45 stav 6 predviđa izuzetak kada su se okolnosti toliko izmenile da predugovor pod takvim okolnostima ne bi bio ni zaključen. Pravila o promenjenim okolnostima takođe zahtevaju posebnu procenu. Njihovo pominjanje ne daje investitoru ovlašćenje da sam upiše veću cenu.

Povećanje cene stana zato nije moguće oceniti samo rečenicom "sve je poskupelo”. Važno je kada je dokument potpisan, šta se promenilo posle toga i koji je rizik ugovorom preuzet. Ako postoji spor, te okolnosti i potpisanu dokumentaciju treba da oceni advokat pre odgovora investitoru.

Šta uraditi ako investitor uslovljava potpisivanje

Zatražite pisani zahtev sa iznosom, obračunom i odredbom na koju se prodavac poziva. Pisano odgovorite da li zahtev osporavate, sačuvajte dokaze o uplatama i potvrdite spremnost da izvršite svoje ugovorene obaveze. Spor oko doplate nije razlog da bez pravnog saveta prestanete da plaćate dospele, nesporne rate.

Povećanje cene stana ne znači automatski ni povraćaj udvojene kapare. Posledice zavise od pravne prirode uplate i odgovornosti za neizvršenje, što objašnjavamo u tekstu o zaštiti kapare.

Ako prodavac odbija glavni ugovor, član 45 daje šest meseci za zahtev za njegovo zaključenje. Rok počinje kada istekne ugovoreno vreme za potpisivanje. Ako ono nije određeno, računa se od dana kada je ugovor prema okolnostima i prirodi posla trebalo zaključiti. Pregovori o doplati ne treba da zamene blagovremeno preduzimanje pravnih koraka.