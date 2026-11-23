Slušaj vest

Pica majstor je profesija za koju u Srbiji ne postoji zvanično formalno obrazovanje, a za koju se zapravo školuje sve više mladih u našoj zemlji. To pokazuju i zvanični podaci Infostuda. Potencijalno visoka zarada, zanimljiv posao i mogućnost da se stiče znanje su motivi koji privlače sve više kandidata da se prevalifikuju iz drugih zanimanja.

Prema analizi Infostuda, jednog od najpopularnijih sajtova za zapošljavanje, dugogodišnji kuvari postaju pica majstori jer je taj posao bliži kuhinji i pripremi hrane, nego pekari.

Dok pekari rade uglavnom noću i mese više različitih vrsta hlebova i peciva, pica majstori se specijalizuju samo za jedno i posvete se tome.

Zbog toga se pri zapošljavaju ne traži diploma srednje škole, ponajmanje fakulteta, ali je svakako "plus" ukoliko na razgovoru za posao kažete da dolazite iz ugostiteljske škole.

Pica majstor danas u Srbiji ima početnu platu oko 120.000 i to u manjim picerijama, dok u onim većim i poznatijim kao i u italijanskim restoranima, dobiju oko 150.000 dinara.

Iako je zarada ono što najviše privlači radnike koji su u potrazi za bilo kakvim poslom, ipak oni koji se već bave ovom profesijom tvrde da ovo zanimanje zahteva izuzetno znanje koje vrlo lako i brzo može da se stekne.

Analiza Infostuda pokazuje da se u prethodnom periodu mnogo dobrih pica majstora vratilo iz Evrope u Srbiju.

Takođe, zapaženi su rezultati pica majstora u svetu koji su osvajali brojne nagrade.

Prema raspoloživim podacima, Srbija ima oko 50 vrhunskih pica majstora koji bi mogli da pariraju Italijanima.

Obuka oko 750 evra

Pica majstor u jednoj beogradskoj piceriji Miloš Radenkov kaže da su se u poslednje vreme razvile obuke koje obučavaju pica majstore i koštaju oko 750.

- To se zaista isplati i već na samom početku se taj novac vrati. Tokom kursa se uče kako izgleda rad u profesionalnoj kuhinji picerije, od pripreme testa i sastojaka do finalnog pečenja i serviranja pice po standardima ugostiteljstva. Obuka se vrši u svim gradovima Srbije i može da traje od tri do šest meseci - kaže on za naš portal.

Kurs je namenjen početnicima bez iskustva, ali i onima koji žele da rade u picerijama.

Interesantno je, dodaje on, da ima sve više onih koji se prekvalifikuju.

- Ja sam bio na kursu i sećam se da sam upoznao momka koji je završio geodeziju, verovali ili ne. Bio sam šokiran, međutim on je sam rekao da obožava da pravi pice i da je odlučio da se time bavi - ističe Miloš.

Nema dovoljno majstora

Naš sagovornik kaže da u Beogradu pica majstori mogu već na početku da dobiju znatno veću platu nego u nekom drugom gradu.

Nažalost, nema dovoljno majstora, a u ovom trenutku ja bih mogao da zaposlim kod mene u piceriji barem još njih četvoricu. Stalno ih traže poslodavci i mislim da mladi ne treba da razmišljaju uopšte. Nema pravila koliko će vemena biti potrebno da bi neko postao vrhunski majstor. To zavisi od talenta i upornosti, ali verujem da je dobra zarada zaista motivacija svima", kaže ovaj pica majstor.

Pica-majstorica

Nastasija Maksimović ispričala je ranije za naš portal o ovom poslu koji je, kako je rekla, savladala za veoma kratak period.

Kako kaže, bez ikakve obuke, uz sopstveni trud i rad, uspela je da dođe do neverovatnih rezultata.

- Pre šest godine, počela sam povremeno da radim u obližnjoj piceriji, kao pomoćni radnik. Tu sam stalno gledala starije, iskusne pica majstore. Posle nekog vremena sam izrazila želju da počnem da radim kao pica majstor, što su mi i omogućili da pokušam, ali pošto je obim posla u toj piceriji zaista veliki, ostajao je neko uz mene prvih dana. Posle tri dana već sam radila sama, imala sam kvalitet i brzinu, koju nisu imali ni stariji od mene u tom trenutku, ali ja sam osoba koja voli da se takmiči - navodi ona.

Poručuje svima koji žele da se bave ovim poslom da će uspeti samo ako budu dali svoj maksimum.

- Osobine koje su potrebne da bi se uspelo u ovom poslu su ljubav prema poslu, red, rad i požrtvovanost, komunikativnost, timski rad i jaka leđa. Posao je sam po sebi zahtevan, kako fizički tako i psihički. Naše zanimanje nas stavlja u poziciju pored peći koja radi na 400-500°C, zahteva spretne ruke i jaka leđa, jer se stoji ceo dan. Većina nas nema vremena za odmor ili kafu. Tokom leta radimo i na 40-50 °C u kuhinji pored peći koja je na mnogo većoj temperaturi. Imamo rizik od opekotina i raznih povreda, ali sve zavisi od naše spretnosti - objašnjava Nastasija.