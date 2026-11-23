Slušaj vest

Zaposlenima u kompaniji Foundation Future Industries saopšteno je da im je zdravstveno osiguranje preko administratora Rippling ukinuto, navodi se u internom dopisu do kojeg je došao CNBC, što predstavlja još jedan u nizu znakova finansijskih problema u ovom startapu za humanoidne robote koji savetuje i finansijski podržava Erik Tramp.

Foundation je u petak uveče poslao imejl zaposlenima u kojem ih obaveštava da će im biti ponuđeno pokriće putem programa COBRA — saveznog zakona koji radnicima uglavnom omogućava da privremeno zadrže zdravstveno osiguranje nakon gubitka beneficija, tako što sami plaćaju pun iznos premije.

„Pošto je naša poslednja isplata plata preko Rippling-a bila u oktobru, oni su nam ukinuli beneficije retroaktivno od oktobra“, naveo je menadžer za ljudske resurse kompanije Foundation u dopisu. „COBRA će biti ponuđena svim zaposlenima kako bi se pokrio novembar.“

Foundation je ranije privlačio pažnju medija zbog smelih tvrdnji suosnivača Sankaeta Pataka — čiji je prethodni startap propao 2024. godine — o njegovim robotima i njihovoj potencijalnoj upotrebi u ratnim zonama. Zaposleni su poslednji put primili platu 15. oktobra, a neki unutar kompanije ljuti su na Pataka zbog zajma od 4,6 miliona dolara koji je prošle godine uzeo od sopstvene kompanije, izvestio je CNBC ranije ovog meseca.

Foto: Profimedia

Portparol kompanije Foundation nije odmah odgovorio na imejl niti na telefonski poziv sa zahtevom za komentar.

U dopisu zaposlenima, Foundation je okrivio Rippling za prekid zdravstvenog osiguranja. Startap je takođe naveo da će radnicima refundirati uplaćene COBRA premije i da je u procesu prelaska na novog pružaoca usluga beneficija.

Međutim, zaposleni - posebno oni čiji su članovi porodice na lečenju - brinu da kompanija neće imati sredstava da im nadoknadi troškove niti da ponovo uspostavi osiguranje, rekli su izvori direktno upućeni u situaciju.

U izjavi za CNBC, Rippling je ukazao da je upravo to što Foundation nije plaćao beneficije za zaposlene dovelo do promene: „Ako klijent uključen u Rippling-ovu [Profesionalnu organizaciju poslodavaca] nije u stanju da izmiruje obaveze za plate i beneficije više meseci zaredom, prvo dobija upozorenje, a ako obaveze ne budu izmirene, ugovor se raskida.“

Zajam za spas

Foundation traži kratkoročni zajam (tzv. bridge loan) kako bi isplatio zaposlene otkako su finansijski problemi počeli u avgustu. Kompanija je u pregovorima sa tri ili četiri fonda rizičnog kapitala, uključujući postojećeg investitora Tribe Capital, rekao je Patak zaposlenima, prema rečima ljudi upoznatih sa situacijom koji su tražili da ostanu anonimni jer nisu ovlašćeni da govore javno i plaše se odmazde. Tribe nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Ovaj zajam bi pomogao kompaniji da preživi dok ne stigne potencijalna investicija od 150 miliona dolara od južnokorejskog konglomerata Base Group, što bi moglo da se desi već u decembru ili januaru, rekao je Patak zaposlenima, navode izvori.

Base je poslednjih dana potvrdio za Rojters da razmatra investiciju, ali finansiranje još nije finalizovano.

Potencijalna investicija bi produbila poslovne veze između porodice Tramp i ovog južnokorejskog konglomerata, proizvođača aluminijuma poznatog i po projektima u oblasti nekretnina i ugostiteljstva.

Base je 2025. godine platio Trump Organization-u 2 miliona dolara, prema članku Njujork tajmsa, što je izazvalo pažnju demokratskih senatora zbog zabrinutosti oko sukoba interesa. Base je takođe težio i drugim poslovnim odnosima sa Trump Organization-om, uključujući golf teren pod brendom Tramp u Južnoj Koreji.

Erik Tramp, koji je investirao u Foundation i dobio titulu glavnog savetnika za strategiju, nije odmah odgovorio na imejl CNBC-ja sa zahtevom za komentar.

Unutar kompanije Foundation

Mogućnost da zaposleni moraju sami da plaćaju zdravstveno osiguranje dolazi u trenutku kada mnogi već troše ušteđevinu kako bi pokrili osnovne troškove života. S obzirom na to da se bliži sledeći zakazani dan za isplatu plata, 30. novembar, radnici se suočavaju sa trećim uzastopnim obračunskim periodom bez prihoda.

Mnogi aktivno idu na razgovore za druge poslove, a dolazak u sedište kompanije u San Francisku naglo je opao, navode upućeni izvori.

Frustracija je kod dela zaposlenih prerasla u nepoverenje prema Patakovom rukovođenju, dok se drugi nadaju da će uspeti da obezbedi sredstva za isplatu radnika i vrati kompaniju u finansijsku stabilnost. U razgovorima i dopisima Patak tvrdi da je izuzetno posvećen tome da obezbedi budućnost kompanije Foundation, rekli su izvori.

Uprkos nestabilnim finansijama, Foundation je donedavno nastavio da zapošljava na otvorenim pozicijama, pa neki novi radnici nikada nisu bili u potpunosti isplaćeni, navode izvori.

Kako bi sprečio odlazak zaposlenih pre potencijalne investicije grupe Base, Patak je izneo ideju da radnicima ponudi udeo u vlasništvu (akcije) startapa, dodaju izvori.

Istovremeno, osoblje sektora za ljudske resurse upozorilo je radnike da ne pokreću pravne postupke pred državom Kalifornijom radi naplate zaostalih plata, poručivši da će svaki zaposleni koji podnese prijavu državi biti otpušten, navode izvori.

Nakon izveštaja CNBC-ja od 14. novembra, koji je otkrio neisplaćene plate i zajam od 4,6 miliona dolara koji je Patak uzeo od startapa 2025. godine, izvršni direktor se obratio zaposlenima na zajedničkom sastanku (all-hands), prema rečima izvora.

Patak je branio taj aranžman rekavši radnicima da je uložio sopstveni novac u startap i da prima samo simboličnu platu, navode izvori.

Suosnivač je takođe poručio zaposlenima koji su u teškoj finansijskoj situaciji da se obrate ljudskim resursima za pomoć oko plaćanja ličnih računa, dodali su izvori.

„Trošim ušteđevinu samo da bih mogao da platim stan“, rekao je jedan zaposleni za CNBC. „Izuzetno je žalosno što smo se našli u ovakvoj situaciji.“